バジャドリーvsソシエダ スタメン発表
[9.21 ラ・リーガ第6節](Estadio Municipal José Zorrilla)
※21:00開始
<出場メンバー>
[バジャドリー]
先発
GK 13 カール・ハイン
DF 2 ルイス・ペレス
DF 6 ジェンク・エズカジャル
DF 22 ルーカス・ローザ
DF 35 J. Bah
MF 4 ビクトル・メセゲル
MF 11 ラウール・モロ
MF 18 ダルウィン・マチス
MF 20 スタンコ・ユリッチ
MF 21 セリム・アマラー
FW 14 フアンミ・ラタサ
控え
GK 1 André Ferreira
DF 3 ダビド・トーレス
DF 15 エライ・キュマルト
DF 30 Raúl Chasco
MF 8 キケ・ペレス
MF 10 イバン・サンチェス
MF 24 ケネディ
MF 28 チュキ
MF 34 Mario Maroto
FW 7 ママドゥ・シラ
FW 9 マルコス・アンドレ
FW 19 アマト・アンディアエ
監督
パウロ・ペッソラーノ
[ソシエダ]
先発
GK 1 アレックス・レミロ
DF 5 イゴール・スベルディア
DF 17 セルヒオ・ゴメス
DF 21 ナイフ・アゲルド
DF 27 ジョン・アランブル
MF 4 マルティン・スビメンディ
MF 14 久保建英
MF 22 ベニャト・トゥリエンテス
MF 24 ルカ・スチッチ
FW 9 オーリ・オスカールソン
FW 11 シェラルド・ベッカー
控え
GK 13 ウナイ・マレーロ
DF 3 アイエン・ムニョス
DF 6 アリツ・エルストンド
DF 20 ジョン・パチェコ
DF 31 ジョン・マルティン
MF 15 ウルコ・ゴンサレス・デ・サラテ
MF 16 ジョン・アンデル・オラサガスティ
MF 25 ジョン・マグナセライア
MF 28 パブロ・マリン
FW 7 アンデル・バレネチェア
FW 10 ミケル・オヤルサバル
FW 19 ウマル・サディク
監督
イマノル・アルグアシル
※21:00開始
<出場メンバー>
[バジャドリー]
先発
GK 13 カール・ハイン
DF 2 ルイス・ペレス
DF 6 ジェンク・エズカジャル
DF 22 ルーカス・ローザ
DF 35 J. Bah
MF 4 ビクトル・メセゲル
MF 11 ラウール・モロ
MF 18 ダルウィン・マチス
MF 20 スタンコ・ユリッチ
FW 14 フアンミ・ラタサ
控え
GK 1 André Ferreira
DF 3 ダビド・トーレス
DF 15 エライ・キュマルト
DF 30 Raúl Chasco
MF 8 キケ・ペレス
MF 10 イバン・サンチェス
MF 24 ケネディ
MF 28 チュキ
MF 34 Mario Maroto
FW 7 ママドゥ・シラ
FW 9 マルコス・アンドレ
FW 19 アマト・アンディアエ
監督
パウロ・ペッソラーノ
[ソシエダ]
先発
GK 1 アレックス・レミロ
DF 5 イゴール・スベルディア
DF 17 セルヒオ・ゴメス
DF 21 ナイフ・アゲルド
DF 27 ジョン・アランブル
MF 4 マルティン・スビメンディ
MF 14 久保建英
MF 22 ベニャト・トゥリエンテス
MF 24 ルカ・スチッチ
FW 9 オーリ・オスカールソン
FW 11 シェラルド・ベッカー
控え
GK 13 ウナイ・マレーロ
DF 3 アイエン・ムニョス
DF 6 アリツ・エルストンド
DF 20 ジョン・パチェコ
DF 31 ジョン・マルティン
MF 15 ウルコ・ゴンサレス・デ・サラテ
MF 16 ジョン・アンデル・オラサガスティ
MF 25 ジョン・マグナセライア
MF 28 パブロ・マリン
FW 7 アンデル・バレネチェア
FW 10 ミケル・オヤルサバル
FW 19 ウマル・サディク
監督
イマノル・アルグアシル
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります