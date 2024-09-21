[9.21 ラ・リーガ第6節](Estadio Municipal José Zorrilla)

※21:00開始

<出場メンバー>

[バジャドリー]

先発

GK 13 カール・ハイン

DF 2 ルイス・ペレス

DF 6 ジェンク・エズカジャル

DF 22 ルーカス・ローザ

DF 35 J. Bah

MF 4 ビクトル・メセゲル

MF 11 ラウール・モロ

MF 18 ダルウィン・マチス

MF 20 スタンコ・ユリッチ

MF 21 セリム・アマラー

FW 14 フアンミ・ラタサ

控え

GK 1 André Ferreira

DF 3 ダビド・トーレス

DF 15 エライ・キュマルト

DF 30 Raúl Chasco

MF 8 キケ・ペレス

MF 10 イバン・サンチェス

MF 24 ケネディ

MF 28 チュキ

MF 34 Mario Maroto

FW 7 ママドゥ・シラ

FW 9 マルコス・アンドレ

FW 19 アマト・アンディアエ

監督

パウロ・ペッソラーノ

[ソシエダ]

先発

GK 1 アレックス・レミロ

DF 5 イゴール・スベルディア

DF 17 セルヒオ・ゴメス

DF 21 ナイフ・アゲルド

DF 27 ジョン・アランブル

MF 4 マルティン・スビメンディ

MF 14 久保建英

MF 22 ベニャト・トゥリエンテス

MF 24 ルカ・スチッチ

FW 9 オーリ・オスカールソン

FW 11 シェラルド・ベッカー

控え

GK 13 ウナイ・マレーロ

DF 3 アイエン・ムニョス

DF 6 アリツ・エルストンド

DF 20 ジョン・パチェコ

DF 31 ジョン・マルティン

MF 15 ウルコ・ゴンサレス・デ・サラテ

MF 16 ジョン・アンデル・オラサガスティ

MF 25 ジョン・マグナセライア

MF 28 パブロ・マリン

FW 7 アンデル・バレネチェア

FW 10 ミケル・オヤルサバル

FW 19 ウマル・サディク

監督

イマノル・アルグアシル

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります