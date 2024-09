G-FREAK FACTORYとThe BONEZ。20年来の戦友として相思相愛だったにもかかわらず、ただタイミングが理由で叶うことがなかったThe BONEZの<山人音楽祭>出演がついに実現した。「やっと出られたぞ!」開口一番に言い放ち、「もっと!もっと!聞こえねえぞ!」とのっけから観客を煽り倒したJESSE(Vo, G)をはじめ、The BONEZの4人はいつにも増して気迫に満ちたライブを繰り広げ、赤城ステージを揺らしていった。中盤に披露した「We are The BONEZ」は、そんな4人の絆の証。

<山人音楽祭2024>

日程:2023年9月21日(土) 、9月22日(日・祝)

開場・開演:開場 9:30 / 開演 11:00 (終演 20:00予定)

会場:日本トーターグリーンドーム前橋(群馬県前橋市岩神町1丁目2-1)



出演者

【9月21日(土)】

アイカワヒトミ / 打首獄門同好会 / Age Factory / ENTH / おとぼけビ〜バ〜 / ザ・クロマニヨンズ / 佐藤タイジ / サンボマスター / G-FREAK FACTORY / SIX LOUNGE / 上州弾語組合 / Dragon Ash / HAWAIIAN6 / FOMARE / プッシュプルポット / The BONEZ / MAN WITH A MISSION / MOROHA / ゆってぃ&バリ3TV (※五十音順)



【9月22日(日祝)】

「また来年もここで会おう!」JESSEの言葉に観客が歓喜の声を上げたことは言うまでもないが、観客をさらに歓ばせたのが、Dragon AshからKJを迎え、披露した「Straight Up (feat. KJ)」。そして、そこに繋げた「Thread&Needle」「SUNTOWN」というアンセムの2連打でThe BONEZ初の山人は熱狂の中、大団円を迎えるのだが、心憎いサプライズを含むセットリストに込めた彼らの思いを、以下のインタビューからぜひ感じ取っていただきたい。◆ ◆ ◆──気迫に満ちた、すごいライブでした。JESSE:ありがとうございます。以前は当たり前のものとしてあまり考えていなかったけれど、最近はメンバーたちの一音一音、一言一言が繋がっているだけで、気迫に満ちるんですよ。セットリストの流れや、MCのポイントとかってベースは作るけれど、やっぱり人間なんで、大抵、ちょっと脱線しながらもベースに沿ってやってたんですよ、俺たちは。けど、KOKIがサポートからメンバーになってからかな。うちら生々しい生き物と言うか、そういうライブができてる実感は、自分らであります。自分で言っちゃいますけど、いま、俺たち、めちゃくちゃ脂が乗ってるんですよ。──The BONEZは今回<山人音楽祭>初出演ですよね。「やっと出られた!」とMCでもJESSEさんはおっしゃっていましたけど、なぜ、そんなに<山人>に出たかったんですか?JESSE:俺個人はG-FREAK FACTORYはもう20年来の仲間だし、その仲間が主催してる地元のフェスなら絶対に出たいし、最初から誘ってくれてたし。けど、ほんとタイミング悪くコロナ禍含め、いろいろなことが立て続けに起こって。で、コロナ禍が明けたとき、自分らでもめいっぱいスケジュールを詰めちゃったんです。それでもずっと誘ってくれてたから、去年の頭ぐらいから、今年はもう、ここのスケジュールを空けてたんです。──ついに念願が叶ったわけですね。JESSE:だから、やっぱり奴らが必要だって思わせるライブしてやろうと思いましたよ。これで、もし予想通りだなっていうライブだったら、俺らの枠に出たい奴らいっぱいいると思うから。KOKI(G):確かに。JESSE:そこは奪われると思う。でも、The BONEZのワンマンなの⁉っていうぐらい盛り上げてやったから、奴らは毎年呼ばねえとって思わせられるライブはしたつもりです。──KOKIさん、山人にはどんな印象を?KOKI:俺、G-FREAKのyossy(吉橋"yossy"伸之)さんとバイト先が一緒だったんですよ。JESSE:そのKOKIがThe BONEZに入るっていうのもまたドラマだね。KOKI:そうなんですよ。yossyさんとやってたバイトって刺繍だったんですけど、とあるフェスに刺繍のブースを出店してて、yossyさんと俺で刺繍やりながら、メインステージで演奏してるThe BONEZを聴いてました。──すごい話が出ました。KOKI:なんなら、yossyさんと俺でThe BONEZのキャップの刺繍の仕上げやってました。JESSE:頼んでた頼んでた。──そんな繋がりが今回、ここでひとつになるという。KOKI:すげえ素敵なんですよ。人が。だって、いま見たんですけど、G-FREAK主催なのにG-FREAK、他のバンドと共同楽屋なんですよ。それなのにうちらには個室をくれるという。もうその精神だけでも、他にはない人柄が感じられるじゃないですか。もう大好きです。JESSE:あと、メンバーで振り分けて、出演バンドすべてG-FREAKの誰かが見てるってところも素晴らしい。──JESSEさんは「また来年ここで会おう」って言ってましたけど。JESSE:だって、これからはもう毎年出るつもりだから(笑)。──ところで、The BONEZは今回、大きな爪痕を残したと思うんですけど、The BONEZだけの力でも十分に爪痕を残せたにもかかわらず、Dragon AshのKJさんを迎えて、「Straight Up feat. Kj」も披露するという心憎いサプライズもありました。JESSE:いやぁ、サプライズって言うかDragonも今日一緒だったからね。──でも、10月からThe BONEZとDragon Ashでやる<Straight Up Tour>に取っておいてもよかったんじゃないですか?JESSE:ガキの頃だったらそうしてたと思う。でも、今日MCでも言ったけど、もしかしたら命の灯が明日消える人が隣に立ってるかもしれない。けど、それって消えた時じゃなきゃ気づかないんだよね。たとえば今日、お客さんの中には<Straight Up Tour>のチケットを買ってる人もいるかもしれない。でも、その人がその日まで無事にいられるかどうかなんてわからない。もしかしたら、その人は無事かもしれないけど、家族が倒れて、家を空けられなくなるかもしれないし、がんばったけど<Straight Up Tour>のチケットをゲットできなかった人もいるかもしれない。どんな理由にせよ、今日は今日しかないんだから、今日「Straight Up」が聴けたら、それはいいことだと思う。KOKI:そこでその人の今後が変わるかもしれない。JESSE:その人の最終目的地っていうのはある程度決まっているかもしれないけれど、そこに行くまでの過程を変えることはできると思うんですよ。一瞬で。──なるほど。JESSE:プラス。あの曲が一番のピークになったらダメだと思うんだけど、その後にちゃんと俺らの色に持っていって、The BONEZで終われたからよかったし。──最後に今後の活動予定を教えてください。JESSE:近々で言うと、NO PRESSUREとREGULATEっていうアメリカのバンドと大阪と横浜でやるんだけど、これからはアメリカだけじゃなくて、アジアも含めた海外のいいバンドを見つけられるコネクションを開拓したいと思っていて。そこで生涯の友達になれるバンドと出会えたらいいんだけど、そうじゃなかったとしても、 海外から呼んで、日本の俺らのBONERの前でライブさせてあげて、逆に俺らもそのバンドの国にライブしに行くっていうことを、来年すごくやりたいなとは考えてます。何個かまだ言えないけど、決まってるものもあるんですけど、その中で、「こういう曲できちゃった。じゃあレコーディングしよう」ってなると思うんですけど、今はThe BONEZのライブを見たことがない人に、どれだけ見せてあげられるか。来年は、そういうことに力を入れたいですね。