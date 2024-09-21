■映画『Cloud クラウド』



2024年9月27日(金)TOHOシネマズ日比谷ほか全国ロードショー監督・脚本：黒沢 清 主演：菅田将暉出演：古川琴音、奥平大兼、岡山天音、荒川良々、窪田正孝赤堀雅秋、吉岡睦雄、三河悠冴、山田真歩、矢柴俊博、森下能幸、千葉哲也、松重豊製作幹事：日活 東京テアトル配給：東京テアトル 日活©2024 「Cloud」 製作委員会公式HP：cloud-movie.com公式X：@cloudmovie2024公式Instagram：@cloudmovie2024