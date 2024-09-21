[Alexandros]、ポッキー新TVCM曲「Backseat」MV公開
[Alexandros]が、9月18日（水）リリースのCDシングル「SINGLE２」に収録されている「Backseat」のミュージックビデオを公開した。
◆[Alexandros] 動画 / 画像
「Backseat」は、[Alexandros]メンバー自身が出演している江崎グリコ株式会社の「ポッキー」ブランド新TVCM「ポッキーって、楽器じゃん。」篇に起用されている新曲。失恋した友だちの実体験を基に、《Men I Trust》、《Zepp》、《氷は全部溶け 気が抜けたハイボール》など作詞を手掛けた川上が見た光景を具体的なワードをそのまま散りばめて描いている。
また、相模原市で開催される野外主催フェス＜THIS FES ’24 in Sagamihara＞の前哨戦として10月23日（水）にファンクラブ会員限定ライブが横浜ベイホールにて開催される。
■CDシングル「SINGLE 2」
CDリンク：https://lnk.to/Alexandros_sg2
【初回限定「SINGLE 1 TOUR」盤[DVD](CD+DVD)】UPCH-7688 \8,000(税込)
【初回限定「SINGLE 1 TOUR」盤[Blu-ray](CD＋Blu-ray)】UPCH-7689 \8,500(税込)
【初回限定「駅メロ キーホルダー」盤(CD+キーホルダー)】UPCH-7690 \3,200(税込)
※駅メロ キーホルダー：ワタリドリ(駅メロver.)音源
【通常盤(CDのみ)】UPCH-6034 \1,700(税込)
▼CD収録内容
1. Backseat
※江崎グリコ『ポッキー』タイアップ曲
2. Boy Fearless
※映画『Cloud クラウド』インスパイアソング
3. 真夜中(drive ver.)
4. ワタリドリ (駅メロ full ver.)
▼DVD/Blu-ray収録内容
ライブハウスツアー＜SINGLE 1 TOUR＞2024.6.5(水)＠東京 新宿LOFT
・冷めちゃう
・For Freedom
・無心拍数
・Waitress, Waitress!
・Rocknrolla!
・can’t explain
・Rock The World
・todayyyyy
・Droshky!
・Revolution, My Friend
・真夜中 (Drive ver.)
・アフタースクール
・Girl A
・Kick&Spin
・閃光
・city
・Coming Summer
・Forever Young
・Adventure
・Cat 2
・Burger Queen
※21曲収録
※ライブ本編、オフショットを含むオリジナルフォトブック(24ページ)
※[Alexandros]映像作品では恒例のメンバーによる副音声が収録
■映画『Cloud クラウド』
監督・脚本：黒沢 清 主演：菅田将暉
出演：古川琴音、奥平大兼、岡山天音、荒川良々、窪田正孝
赤堀雅秋、吉岡睦雄、三河悠冴、山田真歩、矢柴俊博、森下能幸、千葉哲也、松重豊
製作幹事：日活 東京テアトル
配給：東京テアトル 日活
©2024 「Cloud」 製作委員会
公式HP：cloud-movie.com
公式X：@cloudmovie2024
公式Instagram：@cloudmovie2024
■野外主催フェス＜[Alexandros] presents THIS FES ’24 in Sagamihara＞
10月27日(日) 神奈川・相模原ギオンフィールド
開場 09:00 / 開演 11:00 / 終演 19:30 (予定)
▼出演者
●10月26日(土)：[Alexandros] / GLAY / go!go!vanillas / マキシマム ザ ホルモン / PEOPLE 1 / Saucy Dog / Vansire (US)
●10月27日(日)：[Alexandros] / MAN WITH A MISSION / Kroi / sumika / WANIMA / WurtS / 04 Limited Sazabys
▼チケット
全券種ソールドアウト
https://eplus.jp/thisfes24/
主催：THIS FES ’24 in Sagamihara実行委員会 (株式会社UKPM/RX-RECORDS/相模原市スポーツ協会グループ/ライブマスターズ株式会社)
後援：相模原市 (70th Anniversary Sagamihara City)
協力：ユニバーサルミュージック合同会社
企画：株式会社UKPM
制作：ライブマスターズ株式会社
運営：株式会社ディスクガレージ
関連リンク
◆[Alexandros] オフィシャルX
◆[Alexandros] オフィシャルInstagram
◆[Alexandros] オフィシャルFacebook
◆[Alexandros] オフィシャルYouTubeチャンネル
◆＜ THIS FES ’24＞ オフィシャルサイト