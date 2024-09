全国ツアー<BURST CITY>のファイナルを迎えたPetit Brabanconが、2025年3月に対バンを含むライヴシリーズ<CROSS COUNTER -01->の開催を発表した。2024年1月、ゲストにROTTENGRAFFTYを迎えた初ツーマンライヴをはじめ、コンセプト違いの4公演を行った<EXPLODE -02->。7月にリリースされた2nd EP「Seven Garbage Born of Hatred」を引っ提げての全国ツアー<BURST CITY>では、ライヴを重ねるごとにその熱量と凶暴さが増していった。

■<Petit Brabancon CROSS COUNTER -01->



2025年3月8日(土) 愛知・名古屋 THE BOTTOM LINE Guest: to be announced2025年3月9日(日) 愛知・名古屋 THE BOTTOM LINE Petit Brabancon Only2025年3月20日(祝)大阪・心斎橋 BIGCAT Guest: to be announced2025年3月21日(金)大阪・心斎橋 BIGCAT Petit Brabancon Only2025年3月26日(水)東京・恵比寿 LIQUIDROOM Guest: to be announced2025年3月27日(木)東京・恵比寿 LIQUIDROOM Petit Brabancon Only※詳細後日発表