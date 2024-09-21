Petit Brabancon、来春対バンライヴシリーズ決定。初フォトブックも発売へ
全国ツアー＜BURST CITY＞のファイナルを迎えたPetit Brabanconが、2025年3月に対バンを含むライヴシリーズ＜CROSS COUNTER -01-＞の開催を発表した。
◆Petit Brabancon (プチ・ブラバンソン) 画像
2024年1月、ゲストにROTTENGRAFFTYを迎えた初ツーマンライヴをはじめ、コンセプト違いの4公演を行った＜EXPLODE -02-＞。7月にリリースされた2nd EP「Seven Garbage Born of Hatred」を引っ提げての全国ツアー＜BURST CITY＞では、ライヴを重ねるごとにその熱量と凶暴さが増していった。
あわせて、Petit Brabanconの1年間の活動をまとめたフォトブックが毎年度ごとに発売されることも発表された。記念すべき1冊目となる『The Howling of Underdogs -2025-』には、2025年度（2025年4月〜2026年3月）有効の"Underdogs"カードが付属し、カード記載のIDで"Underdogs"メンバーズサイト「The Howling of Underdogs Web -2025-」への登録が可能となっている。登録したメンバーは有効期限内のライヴへメンバーズ最速チケット先行予約が可能だ。
さらに初年度限定、購入開始日の10月1日から10月31日までの期間に申込みをすると、早期購入特典として2025年3月の＜CROSS COUNTER -01-＞も最速先行の対象となる。また、メンバーズ限定メールマガジンの配信や、その他ライヴ会場での特典も準備中とのこと。
■＜Petit Brabancon CROSS COUNTER -01-＞
2025年3月9日（日） 愛知・名古屋 THE BOTTOM LINE Petit Brabancon Only
2025年3月20日（祝）大阪・心斎橋 BIGCAT Guest: to be announced
2025年3月21日（金）大阪・心斎橋 BIGCAT Petit Brabancon Only
2025年3月26日（水）東京・恵比寿 LIQUIDROOM Guest: to be announced
2025年3月27日（木）東京・恵比寿 LIQUIDROOM Petit Brabancon Only
※詳細後日発表
■Petit Brabancon official photobook『The Howling of Underdogs -2025-』
※フォトブックは2024年10月1日より販売開始
※2025年4月ごろ発送予定
【価格】7,700円（税込）
※送料込み
※お支払いには「クレジットカード決済」「コンビニ決済」をご利用いただけます。
【購入者特典】
・2025年度（2025年4月〜2026年3月）のライヴに「The Howling of Underdogs -2025-」メンバーズ最速チケット先行申し込みが可能
※「The Howling of Underdogs -2025-」有効期限は、ご登録時期に関わらず2026年3月31日までとなります。
※対象とならない公演もございます。
※イベント・フェスなどは受付対象外となります。
・「The Howling of Underdogs -2025-」メンバーズ限定メールマガジンの配信
・ライヴ会場特典あり
【早期購入者特典】
2024年10月1日（火）から10月31日（木）23:59までにご購入いただいた方限定で、
2025年3月に開催される、「CROSS COUNTER -01-」のメンバー最速先行に申し込みが可能。
※上記期間に購入いただいた皆様へ、11月中に最速先行の詳細および申し込み用の専用IDが記載されたカードを送付いたします。
関連リンク
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