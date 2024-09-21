2025年3月8日（土） 愛知・名古屋 THE BOTTOM LINE Guest: to be announced2025年3月9日（日） 愛知・名古屋 THE BOTTOM LINE Petit Brabancon Only2025年3月20日（祝）大阪・心斎橋 BIGCAT Guest: to be announced2025年3月21日（金）大阪・心斎橋 BIGCAT Petit Brabancon Only2025年3月26日（水）東京・恵比寿 LIQUIDROOM Guest: to be announced2025年3月27日（木）東京・恵比寿 LIQUIDROOM Petit Brabancon Only※詳細後日発表

■Petit Brabancon official photobook『The Howling of Underdogs -2025-』



【販売サイト】 https://petitbrabancon-thou.com/※フォトブックは2024年10月1日より販売開始※2025年4月ごろ発送予定【価格】7,700円（税込）※送料込み※お支払いには「クレジットカード決済」「コンビニ決済」をご利用いただけます。【購入者特典】・2025年度（2025年4月〜2026年3月）のライヴに「The Howling of Underdogs -2025-」メンバーズ最速チケット先行申し込みが可能※「The Howling of Underdogs -2025-」有効期限は、ご登録時期に関わらず2026年3月31日までとなります。※対象とならない公演もございます。※イベント・フェスなどは受付対象外となります。・「The Howling of Underdogs -2025-」メンバーズ限定メールマガジンの配信・ライヴ会場特典あり【早期購入者特典】2024年10月1日（火）から10月31日（木）23:59までにご購入いただいた方限定で、2025年3月に開催される、「CROSS COUNTER -01-」のメンバー最速先行に申し込みが可能。※上記期間に購入いただいた皆様へ、11月中に最速先行の詳細および申し込み用の専用IDが記載されたカードを送付いたします。