【JFL第21節】首位高知と2位栃木Cが揃って勝利、4位V三重は敗戦で厳しい状況に

21日、日本フットボールリーグ(JFL)第21節の4試合が各地で行われた。残りの4試合は22日、23日に2試合ずつ行われる。◇枚方 0-0 新宿9位・FCティアモ枚方が、ホームで15位・クリアソン新宿とゴールレスドロー。前節アウェイで首位高知から勝ち点1を掴んで勝機も十分にあったなか、今回は前半のうちにDFフェリペが決定機阻止で1発退場となってしまう。それでも果敢な姿勢、機を見た前進で応戦していたが、1点を奪うには至らず。数的優位の新宿も新宿で決め手がなく、スコア動かずドロー決着に。枚方は7試合未勝利となり、新宿も前節最下位脱出の勢いを減速させてしまった。

ともあれ、後述のように今節はミネベアが敗れたため、新宿は暫定ながらも順位を1つ上げて14位となっている。◇ミネベア 0-1 高知3試合未勝利の首位・高知ユナイテッドSCが実に4試合ぶり、中断期間明けでは初となる勝ち点「3」。アウェイで14位・ミネベアミツミFCに0-1と競り勝ち、停滞感を取っ払った。56分、最前線のFW東家聡樹が右サイドに流れて持ち運び、マイナスのグラウンダークロスにMF瀬尾純基。夏にヴィアティン三重を退団、高知入りした瀬尾がダイレクトで右足を振り、GKの手が届かぬゴール右上へ突き刺した。昨季はソニー仙台FCの一員として、高知相手に後半アディショナルタイムの同点弾(昨季第22節/3△3)を決め、高知の3連勝を阻止した瀬尾。そんな瀬尾が高知で初得点・決勝点を決め、4試合ぶり勝利の立役者となった。◇栃木C 3-0 マルヤス一方、現在2位で唯一首位高知を脅かす存在の昇格組・栃木シティも、ホームで12位・FCマルヤス岡崎に3-0と勝利。53分、元マルヤスのFW藤原拓海が巧みな切り返しから迷わず左足を振り抜き、ゴール左隅に突き刺した。続けて60分、ボックス内正面でパスを受けたFW田中パウロ淳一が、目の前のDFを揺さぶって、抜き切らずに左足を一閃。強烈なシュートがゴール中央に突き刺さる。そして90+3分、DF奥井諒のゴールで試合を締め括った。7試合無敗と好調の栃木Cは次節、新宿とのホームゲーム。序盤戦で0-2と敗れた関東サッカーリーグ1部時代からのライバルだが、勝って3連勝となるか。注目の一戦となりそうだ。◇Honda 3-0 V三重また、前節終了時点で4位も首位高知とは勝ち点「14」差のヴィアティン三重。J3入会へは「2位で入替戦」が現実的目標となるなか、今節は前述のように2位栃木Cが勝利した。そんななかで、V三重は今節アウェイで昨季王者Honda FCに0-3と完敗。0-0で迎えた67分、センターバックのDF篠原弘次郎が攻撃参加した状態でロングカウンターを喰らい、先制点献上。78分には11人全員が低く押し下げられた状態から追加点献上。最後は後半ATにPKで3失点目となった。この結果、2位栃木Cとは勝ち点「9」差になり、厳しい状況に拍車か。少なくとも、10月2日に延期となっている直接対決、第18節・栃木C戦(H)は絶対に落とせない。今夏Jリーグからの補強に力を入れたV三重が正念場だ。◆第21節9月21日(土)FCティアモ枚方 0-0 クリアソン新宿ミネベアミツミFC 0-1 高知ユナイテッドSCHonda FC 3-0 ヴィアティン三重栃木シティ 3-0 FCマルヤス岡崎9月22日(日)ソニー仙台FC vs ラインメール青森ヴェルスパ大分 vs 沖縄SV9月23日(月・祝)レイラック滋賀 vs ブリオベッカ浦安アトレチコ鈴鹿 vs 横河武蔵野FC◆暫定順位表1位 高知ユナイテッドSC | 勝ち点48 | +202位 栃木シティ | 勝ち点40 | +153位 Honda FC | 勝ち点33 | +84位 ヴェルスパ大分 | 勝ち点32 | +25位 ヴィアティン三重 | 勝ち点31 | +26位 ラインメール青森 | 勝ち点30 | +87位 ブリオベッカ浦安 | 勝ち点30 | +68位 レイラック滋賀 | 勝ち点29 | +99位 FCティアモ枚方 | 勝ち点28 | -210位 沖縄SV | 勝ち点26 | +111位 アトレチコ鈴鹿 | 勝ち点25 | +312位 FCマルヤス岡崎 | 勝ち点22 | -613位 ソニー仙台FC | 勝ち点22 | -614位 クリアソン新宿 | 勝ち点16 | -2215位 ミネベアミツミFC | 勝ち点15 | -1916位 横河武蔵野FC | 勝ち点14 | -19新フォーマットのCLが開幕!ビッグカード目白押しの戦いをWOWOWが独占生中継!