6人組ガールズグループ・RIRYDAYが、初のミュージックビデオ「about cha」をMY HERO PROJECT YouTubeで公開した。関連記事: RIRYDAY制作チームが語る、DIYのグループ哲学「女の子のきらめきを記録するものを作りたい」 「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」に出演していたSAKURA(北爪さくら)や韓国発のサバイバルオーディション番組「Girls Planet 999:少女祭典」に参加していたMIRI(桑原彩菜)が所属する6人組ガールズグループRIRYDAY。

公開されたMVは、数々のミュージックビデオや実写版『【推しの子】』の監督を手がけている映像演出家・スミスがディレクションを務め、『地面師たち』、『サンクチュアリ- 聖域-』、『ゴジラ-1.0』などを手がけたARTONE FILMがカラーグレーディングを行った。同楽曲は、グローバルアーティストであるBull$EyE、Born.Crushのタッグがサウンドプロデュースしたハウスベースのsynth popで、幻想的なsynthサウンドと叙情的なコード進行の調和が目立つ楽曲。イントロと曲の中間、アウトロまで繰り返し出てくるハミングが印象的な作品で、「all about cha」「言ってくれなければ分からないあなたのすべてを、一番悪い習慣までも、全部知りたいから言ってくれ」という照れくさくも力強い歌詞を含んだ楽曲となっている。なお、RIRYDAYは10月17日(木)にEX THEATER ROPPONGIにて初のワンマンライブを開催する。同公演は、「Finally!! The Hero Has Come Back To...」と題し、MY HERO PROJECT初の主催公演として開催され、「MY HERO PROJECT」第2弾ガールズグループのVIGUのお披露目も行われる予定。チケットはぴあにて二次先行実施中。<リリース情報>RIRYDAYプレデビューEP『RIRYDAY』2024年9月6日配信スタート配信リンク:https://linkco.re/B72b9FB6【収録曲】1. Uncool2. about cha3. Heavy-hearted(トゥー・トゥー・トゥー)4. One More Time(Choose Life)<イベント情報>「Finally!! The Hero Has Come Back To...」2024年10月17日(木)@東京・EX THEATER ROPPONGI料金全席指定S席(※MEET&GREET付)13,900円全席指定A席(※MEET&GREET付)8,900円全席指定A席3,900円出演RIRYDAYOPENING ACT:VIGU(TBA)チケットURLhttps://w.pia.jp/t/myhero/RIRYDAY公式HP https://riryday.com/RIRYDAY公式Instagram https://www.instagram.com/riryday/RIRYDAY公式X https://x.com/riryday/RIRYDAY公式TikTok https://www.tiktok.com/@rirydayMy Hero Project公式Instagramhttps://www.instagram.com/myhero_infoMy Hero Project公式Xhttps://x.com/_MYHERO_JPMy Hero Project公式TikTokhttps://www.tiktok.com/@myhero_tiktok?_t=8pU9mAhwyvq&_r=1