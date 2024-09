サンリオコラボの「ラブ・ライナー」出たよ〜かわいすぎるから無くなる前にチェックしなきゃ！

mshは、サンリオの人気キャラクターとコラボした「ラブ・ライナー」のリキッドアイライナーを2024年9月20日から数量限定で販売しています。

リュックでお出かけする姿がかわいい限定デザイン

2024年サンリオキャラクター大賞で1位に輝いた「シナモロール」、4位の「ポムポムプリン」、8位の「ハンギョドン」とコラボレーション。

よく見ると、こっちを向いているキャラクターやリュックの様子が、各色のパッケージデザインで違っています。

「ラブ・ライナー」のリキッドアイライナーは、水・汗・涙はもちろん皮脂やこすれにも強いのに、ぬるま湯で簡単オフできるリキッドアイライナー。0.1mmの極細毛で細い線も太い線も自由自在に描くことができます。価格は各色1760円。

今回は、ブラック、ダークブラウン、ミルクブラウン、モカグレージュの全4色展開。どれも普段のメイクに使いやすいカラーです。

全国のツルハグループ各店(ツルハドラッグ・B&Dドラッグストア・くすりの福太郎・ドラッグストアウェルネス・ドラッグストアウォンツ・くすりのレデイ・杏林堂ドラッグストア・ドラッグイレブン)で販売中ですが、一部取り扱いのない店舗もあります。

※価格は税込です。

(C)2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L651505

東京バーゲンマニア編集部