¿å¸Í»ÔÎ©°ì¤Ê¤É6ÃÄÂÎ¤¬ÅìÆüËÜÂç²ñ¤Ø¡¡Åì´ØÅì¿áÁÕ³Ú¥³¥óÃæ³ØÀ¸BÉôÌç
¡¡Âè30²óÅì´ØÅì¿áÁÕ³Ú¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¡ÊÅì´ØÅì¿áÁÕ³ÚÏ¢ÌÁ¡¢Ä«Æü¿·Ê¹¼Ò¼çºÅ¡Ë¤Ï21Æü¡¢Ãæ³ØÀ¸BÉôÌç¡Ê30¿Í°ÊÆâ¡Ë¤¬ÀéÍÕ¸©¤Î·¯ÄÅ»ÔÌ±Ê¸²½¥Û¡¼¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆÊÌÚ¡¢°ñ¾ë¡¢ÀéÍÕ¡¢¿ÀÆàÀî¤Î4¸©¤«¤é35ÃÄÂÎ¤¬½Ð¾ì¤·¤¿¡£
Åì¶â»ÔÎ©Åì¶â=2024Ç¯9·î21Æü¡¢·¯ÄÅ»ÔÌ±Ê¸²½¥Û¡¼¥ë
¡¡¿³ºº¤Î·ë²Ì¡¢11ÃÄÂÎ¤¬¶â¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¤³¤ÎÃæ¤«¤é°ñ¾ë¸©¤ÎÈ¬ÀéÂåÄ®Î©Åì¡¢¿å¸Í»ÔÎ©°ì¡¢ÀéÍÕ¸©¤Î¾¾¸Í»ÔÎ©¾®¶âÆî¡¢Åì¶â»ÔÎ©Åì¶â¡¢ÆÊÌÚ¸©¤Î±§ÅÔµÜ»ÔÎ©²ÏÆâ¡¢¿¿²¬»ÔÎ©¿¿²¬Åì¤Î6ÃÄÂÎ¤¬¡¢10·î12Æü¤Ë¿å¸Í»Ô¤Ç¤¢¤ëÂè24²óÅìÆüËÜ³Ø¹»¿áÁÕ³ÚÂç²ñÃæ³ØÀ¸ÉôÌç¤ÎÅì´ØÅìÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡·ë²Ì¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¡£¡Ê±éÁÕ½ç¡¢¡ý¤ÏÅì´ØÅìÂåÉ½¡Ë
¡¡¡Ú¶â¾Þ¡Û¤Ò¤¿¤Á¤Ê¤«»ÔÎ©ÂçÅç¡Ê°ñ¾ë¡Ë¡¢Àîºê»ÔÎ©¶ÌÀî¡¢ÌÐÌÚÄ®Î©ÌÐÌÚ¡ÊÆÊÌÚ¡Ë¡¢¡ýÈ¬ÀéÂåÄ®Î©Åì¡Ê°ñ¾ë¡Ë¡¢¡ý¾¾¸Í»ÔÎ©¾®¶âÆî¡ÊÀéÍÕ¡Ë¡¢¡ý±§ÅÔµÜ»ÔÎ©²ÏÆâ¡¢¡ý¿¿²¬»ÔÎ©¿¿²¬Åì¡ÊÆÊÌÚ¡Ë¡¢¡ýÅì¶â»ÔÎ©Åì¶â¡ÊÀéÍÕ¡Ë¡¢ÀéÍÕÆüÂçÂè°ì¡¢¡ý¿å¸Í»ÔÎ©°ì¡¢¿¿²¬»ÔÎ©¿¿²¬¡ÊÆÊÌÚ¡Ë
¡¡¡Ú¶ä¾Þ¡Û¿å¸Í»ÔÎ©Æó¡¢¾¾¸Í»ÔÎ©ÏÂÌ¾¥±Ã«¡ÊÀéÍÕ¡Ë¡¢Àîºê»ÔÎ©°ðÅÄ¡¢±§ÅÔµÜ»ÔÎ©°ì¾ò¡¢²£ÉÍ»ÔÎ©¤â¤¨¤®Ìî¡¢²£ÉÍ»ÔÎ©ÃæÏÂÅÄ¡¢¾¾¸Í»ÔÎ©»°¡ÊÀéÍÕ¡Ë¡¢°ËÀª¸¶»ÔÎ©°ËÀª¸¶¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¡¢¾¾¸Í»ÔÎ©¸Þ¡ÊÀéÍÕ¡Ë¡¢²£ÉÍ»ÔÎ©¾å¶¿¡¢»ÔÀî»ÔÎ©Æî¹ÔÆÁ¡ÊÀéÍÕ¡Ë¡¢Àîºê»ÔÎ©¶âÄø¡¢°ñ¾ë¡¢²£ÉÍ»ÔÎ©¾å¤ÎµÜ
¡¡¡ÚÆ¼¾Þ¡ÛÁ¥¶¶»ÔÎ©°°¡ÊÀéÍÕ¡Ë¡¢¸©Î©ÁêÌÏ¸¶ÃæÅù¶µ°é¡¢³ù¥±Ã«»ÔÎ©¸Þ¡ÊÀéÍÕ¡Ë¡¢½¬»ÖÌî»ÔÎ©»°¡ÊÀéÍÕ¡Ë¡¢ÆüÎ©»ÔÎ©Â¿²ì¡Ê°ñ¾ë¡Ë¡¢Àîºê»ÔÎ©Åì¹âÄÅ¡¢¸Å²Ï»ÔÎ©¸Å²Ï°ì¡Ê°ñ¾ë¡Ë¡¢ËÌ°ñ¾ë»ÔÎ©°ë¸¶¡Ê°ñ¾ë¡Ë¡¢»ÔÀî»ÔÎ©Åì¹ñÊ¬¡ÊÀéÍÕ¡Ë¡¢²£ÉÍ»ÔÎ©¼¬ÅÄ