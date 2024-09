BLACKPINK、大ヒット曲「How You Like That」MV再生回数が13億回を突破！

BLACKPINKの「How You Like That」がYouTubeで着実に人気を集め、音楽ファンの変わらぬ愛を実感させた。本日(21日)、YG ENTERTAINMENTによると、BLACKPINKの「How You Like That」のミュージックビデオは前日の午後6時22分頃、YouTube再生回数13億回を突破した。2020年6月26日に公開されてから約4年3ヶ月ぶりにグループ通算6本目、再生回数13億回映像の仲間入りをした。

この映像は、公開初日から8630万回の記録でギネスワールドレコードに公式登載され、グローバルな人気を博した。共に上昇してきた「How You Like That」のパフォーマンス映像も17億回突破を目前にしており、これからの新記録更新が期待される。「How You Like That」は、どんな状況でも屈することなく飛翔しようというメッセージを持った曲だ。2020年、米MTVビデオミュージックアワードで「今夏最高の曲(Song of The Summer)」を受賞し、同年YouTubeが選定した「グローバルトップサマーソング(Global Top Summer Song)」で1位を獲得した。音源も刮目すべき成果を成し遂げた。この曲は当時、韓国音源チャートを席けんしたことに続き、Spotifyグローバルトップ50チャートで2位、イギリスのオフィシャルシングルトップ100とビルボード「HOT100」でそれぞれ20位と33位を獲得した。YouTubeでのBLACKPINKの強い影響力は変わらず現在進行形だ。公式YouTubeチャンネルの登録者数は世界の男女アーティストを合わせて最多の9480万人以上で、コンテンツ累積再生回数は367億回を超えた。彼女たちは、2025年に完全体でのカムバックならびにワールドツアーでファンに会う予定だ。