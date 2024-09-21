浦和vsFC東京 スタメン発表
[9.21 J1第31節](埼玉)
※19:00開始
主審:谷本涼
<出場メンバー>
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 4 石原広教
DF 5 マリウス・ホイブラーテン
DF 23 井上黎生人
DF 66 大畑歩夢
MF 11 サミュエル・グスタフソン
MF 13 渡邊凌磨
MF 14 関根貴大
MF 21 大久保智明
MF 25 安居海渡
FW 9 ブライアン・リンセン
控え
GK 16 牲川歩見
DF 20 佐藤瑶大
MF 8 小泉佳穂
MF 24 松尾佑介
MF 78 原口元気
MF 88 長沼洋一
FW 12 チアゴ・サンタナ
監督
マチェイ・スコルジャ
[FC東京]
先発
GK 41 野澤大志ブランドン
DF 3 森重真人
DF 4 木本恭生
DF 30 岡哲平
DF 37 小泉慶
MF 8 高宇洋
MF 10 東慶悟
MF 33 俵積田晃太
MF 39 仲川輝人
MF 71 荒木遼太郎
FW 9 ディエゴ・オリヴェイラ
控え
GK 13 波多野豪
DF 2 中村帆高
DF 5 長友佑都
MF 22 遠藤渓太
MF 38 安斎颯馬
FW 14 山下敬大
FW 28 野澤零温
監督
ピーター・クラモフスキー
※19:00開始
主審:谷本涼
<出場メンバー>
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 4 石原広教
DF 5 マリウス・ホイブラーテン
DF 23 井上黎生人
DF 66 大畑歩夢
MF 11 サミュエル・グスタフソン
MF 13 渡邊凌磨
MF 14 関根貴大
MF 21 大久保智明
MF 25 安居海渡
FW 9 ブライアン・リンセン
控え
GK 16 牲川歩見
DF 20 佐藤瑶大
MF 8 小泉佳穂
MF 78 原口元気
MF 88 長沼洋一
FW 12 チアゴ・サンタナ
監督
マチェイ・スコルジャ
[FC東京]
先発
GK 41 野澤大志ブランドン
DF 3 森重真人
DF 4 木本恭生
DF 30 岡哲平
DF 37 小泉慶
MF 8 高宇洋
MF 10 東慶悟
MF 33 俵積田晃太
MF 39 仲川輝人
MF 71 荒木遼太郎
FW 9 ディエゴ・オリヴェイラ
控え
GK 13 波多野豪
DF 2 中村帆高
DF 5 長友佑都
MF 22 遠藤渓太
MF 38 安斎颯馬
FW 14 山下敬大
FW 28 野澤零温
監督
ピーター・クラモフスキー