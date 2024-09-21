[9.21 J1第31節](埼玉)

※19:00開始

主審:谷本涼

<出場メンバー>

[浦和レッズ]

先発

GK 1 西川周作

DF 4 石原広教

DF 5 マリウス・ホイブラーテン

DF 23 井上黎生人

DF 66 大畑歩夢

MF 11 サミュエル・グスタフソン

MF 13 渡邊凌磨

MF 14 関根貴大

MF 21 大久保智明

MF 25 安居海渡

FW 9 ブライアン・リンセン

控え

GK 16 牲川歩見

DF 20 佐藤瑶大

MF 8 小泉佳穂

MF 24 松尾佑介

MF 78 原口元気

MF 88 長沼洋一

FW 12 チアゴ・サンタナ

監督

マチェイ・スコルジャ

[FC東京]

先発

GK 41 野澤大志ブランドン

DF 3 森重真人

DF 4 木本恭生

DF 30 岡哲平

DF 37 小泉慶

MF 8 高宇洋

MF 10 東慶悟

MF 33 俵積田晃太

MF 39 仲川輝人

MF 71 荒木遼太郎

FW 9 ディエゴ・オリヴェイラ

控え

GK 13 波多野豪

DF 2 中村帆高

DF 5 長友佑都

MF 22 遠藤渓太

MF 38 安斎颯馬

FW 14 山下敬大

FW 28 野澤零温

監督

ピーター・クラモフスキー