第76回全日本合唱コンクール東北支部大会（全日本合唱連盟東北支部、宮城県合唱連盟、朝日新聞社主催）は21日、仙台市泉区の仙台銀行ホールイズミティ21で、中学校部門があり、計39団体が出場した。

【写真】代表に選ばれた団体の演奏

審査の結果、混声の部で郡山市立郡山一（福島）、仙台市立一、同声の部で矢巾町立矢巾北・女声（岩手）、郡山市立郡山七（福島）、会津若松市立四（福島）、郡山市立大槻（福島）の計6団体が東北代表に選ばれた。10月27日にさいたま市大宮区で開かれる全国大会に出場する。

結果は次の通り。（演奏順、◎は東北代表）

■混声合唱の部

【金賞】◎郡山市立郡山一（福島）、◎仙台市立一

【銀賞】三春町立三春（福島）、八戸市立白銀南（青森）

【銅賞】盛岡市立土淵、仙台市立長町、盛岡市立黒石野、岩手大教育学部付、盛岡市立上田、矢巾町立矢巾北・混声（岩手）、盛岡市立下小路、鶴岡市立鶴岡一（山形）

■同声合唱の部

【金賞】◎矢巾町立矢巾北・女声（岩手）、郡山市立郡山二（福島）、◎郡山市立郡山七（福島）、盛岡市立仙北、鶴岡市立鶴岡三（山形）、二本松市立二本松一（福島）、北上ミューズコーラス隊/北上市立上野・飯豊・南・東陵・北上北・北上（岩手）、郡山市立郡山五（福島）、◎会津若松市立四（福島）、須賀川市立仁井田（福島）、◎郡山市立大槻（福島）、須賀川市立二（福島）

【銀賞】いわき市立草野（福島）、福島市立北信、青森市立造道、青森市立南、田村市立船引（福島）、青森市立沖館、鶴岡市立鶴岡五（山形）、山辺町立山辺（山形）、大仙市立大曲（秋田）、仙台市立一

【銅賞】一関市立磐井（岩手）、横手市立横手南（秋田）、仙台市立仙台青陵中等教育、秋田大教育文化学部付、仙台市立台原