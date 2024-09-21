¡Ú´ôÉì¶¥ÎØ¡¦£Ç·Ä¹ÎÉÀî±»ô¥«¥Ã¥×¡ÛÀ®Ä¹Ãø¤·¤¤°ËÆ£°°¡Ö¤½¤Î¸ÀÍÕ¤¬Ê¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡´ôÉì¶¥ÎØ¤ÎÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¶¨»¿£Ç·¡Ö³«Àß£·£µ¼þÇ¯µÇ°¡¡Ä¹ÎÉÀî±»ô¥«¥Ã¥×¡×½éÆü¤Î°ì¼¡Í½Áª£²£Ò¤Ï¡¢°ËÆ£°°¡Ê£²£´¡á·§ËÜ¡Ë¤¬¶¯Îõ¤Ê¤Þ¤¯¤ê¤ÇÀ©¤·¤¿¡£¡Ö¤¢¤Î¼ÖÈÖ¤ÇÃæÉôÀª¤¬Á°¤ò¼è¤Ã¤¿¤·¡¢¾®À¾¡ÊÀ²¸Ê¡Ë·¯¤¬¤ä¤ëµ¤¤À¤Ê¡¢¤È¡£ËÜÍè¤Ï£´³Ñ¤Ç¶î¤±¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¾®À¾·¯¤¬¼«Ê¬¤ò¸«¤ë´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¤â¤¦£±ÅÙ¸«¤¿½Ö´Ö¤Ë¶î¤±¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¡£¤¤¤Ã¤¿¤ó¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¸åÂ³¤ò´ó¤»ÉÕ¤±¤Ê¤¤´°¾¡¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°²ó¤Î±§ÅÔµÜ£Ç¶¶¦Æ±ÄÌ¿®¼ÒÇÕ¤Ç¤Ï¡¢Æó¼¡Í½ÁªÇÔÂà¤Ê¤¬¤é¤â£³¾¡¤òµó¤²¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤Î·ë²Ì¤À¤·ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡Ö¤Þ¤À¤½¤ÎÈèÏ«¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¡¢Á°²ó¤ÎÊý¤¬¤Þ¤ÀÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¡×¤ÈÏÃ¤¹¤¬¡¢¸ÀÍÕ°Ê¾å¤ËÆ°¤¤ÎÎÉ¤µ¤ÏÌÜÎ©¤Ä¡£
¡Ö¥°¥ì¡¼¥É¥ì¡¼¥¹¤Ç¥¿¥Æ¤ËÆ§¤ó¤Ç¤ª¤¯¤ÈµÓ¤¬ÉÕ¤¯¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤¬Ê¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡£²ÆüÌÜ¤ÎÆó¼¡Í½Áª¤Ï£±£±£Ò¤ËÅÐ¾ì¡£¥°¥é¥ó¥×¥êÇÆ¼Ô¡¦¾¾±ºÍª»Î¤òÁê¼ê¤Ë¡¢½à·è¥·¡¼¥È¤ò¤Ä¤«¤à¡£