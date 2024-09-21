±ºÏÂ¤Þ¤µ¤«¤ÎÄÁOG¡Ä¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¥¯¥ê¥¢¼ºÇÔ¢ªGKÆ¬¾å±Û¤¨¤ë¾×·â¤Î¥ë¡¼¥×¼ºÅÀ
±ºÏÂ¤¬¥Û¡¼¥à¤ÇFCÅìµþ¤ÈÂÐÀï
¡¡±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤¬FCÅìµþ¤òºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë·Þ¤¨·â¤Ã¤¿9·î21Æü¤ÎJ1Âè31Àá¤Ç¡¢±ºÏÂ¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤Ç¼ºÅÀ¡£
¡¡ÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Þ¤Ç»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥Á¥§¥¤¡¦¥¹¥³¥ë¥¸¥ã´ÆÆÄ¤¬¿·´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆÉüµ¢¤·¤Æ¤Î¥Û¡¼¥à½éÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿±ºÏÂ¤ÏÎÉ¤¤Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬Á°È¾9Ê¬¡¢FCÅìµþ¤ÎFWÉ¶ÀÑÅÄ¹¸ÂÀ¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¥¢¥Ð¥¦¥È¤Ê¥¯¥í¥¹¤òÆþ¤ì¤ë¤È±ºÏÂDF°æ¾åóÕÀ¸¿Í¤¬´°Á´¥Õ¥ê¡¼¤Ê¾õÂÖ¤Ç±¦Â¤Î¥¯¥ê¥¢¤ò»î¤ß¤¿¤¬¡¢¥Ð¥¦¥ó¥ÉºÝ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤Î²¼¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¥¥Ã¥¯¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤ò¸åÊý¤ËÉâ¤«¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢GKÀ¾Àî¼þºî¤ÎÆ¬¾å¤ò±Û¤¨¤ë¥ë¡¼¥×¥·¥å¡¼¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡±ºÏÂ¤Ï2004Ç¯°Ê¹ß¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç¤ÎFCÅìµþÀïÄ¾¶á19»î¹ç¤Ç¤Ï1ÇÔ¡Ê13¾¡5Ê¬¡Ë¤È¤«¤Ê¤ê¤Î¹¥ÁêÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥«¡¼¥É¤À¤¬¡¢°Õ³°¤Ê·Á¤ÇFCÅìµþ¤¬¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë