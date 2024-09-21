【オールカマー】冨田アナのチョイ足しキーワード『勝率100%！無敗コンビ、9番以内の4歳5歳、牝馬』
【動画】冨田アナのチョイ足しキーワード｜https://youtu.be/iepjbM34xzY
テレビ東京・冨田有紀アナから「オールカマー」のチョイ足しキーワードをお届け！
第70回産経賞オールカマーGII 枠順
2024年9月22日（日曜） 4回中山7日 発走時刻：15時45分
枠順 馬名（性齢 騎手名）
1-1 サリエラ(牝5、戸崎圭太)
2-2 ラーグルフ(牡5、三浦皇成)
2-3 アウスヴァール(セ6、田辺裕信)
3-4 レーベンスティール(牡4、C.ルメール)
3-5 ステラヴェローチェ(牡6、横山典弘)
4-6 アルビージャ(牡6、嶋田純次)
4-7 ヤマニンサンパ(牡6、A.シュタルケ)
5-8 ニシノレヴナント(セ4、大野拓弥)
5-9 キラーアビリティ(牡5、団野大成)
6-10 フェーングロッテン(セ5、佐々木大輔)
6-11 サヴォーナ(牡4、横山武史)
7-12 ロバートソンキー(牡7、伊藤工真)
7-13 ナイママ(牡8、丹内祐次)
8-14 リカンカブール(牡5、津村明秀)
8-15 ミクソロジー(牡5、菅原明良)
※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。