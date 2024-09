「BOYS PLANET」出演ONLEE、10月に東京でリリース＆ライブイベントを開催

ONLEE(イ・スンファン)が、10月4日(金)から12日(土)まで東京・新宿のFC LIVE TOKYOにて「2024 ONLEE The 2nd Mini Album RELEASE EVENT IN JAPAN Turn ON」、そして10月13日(日)と14日(祝・月)に「2024 ONLEE LIVE EVENT IN JAPAN Turn ON」を開催する。「BOYS PLANET」での活躍が話題となった彼は、昨年から積極的に日本活動を行っており、これまで日本で単独ファンミーティングやリリースイベントを開催するなど、様々な活躍を繰り広げている。また、今年3月にはインドネシアで初のファンミーティングを開催するなど、グローバルな人気と関心を集めている。

そして9月24日に2ndミニアルバム「Turn ON」で10ヶ月ぶりにカムバック。LoveCity、WaterMelOn、NAEWONなど、様々なアーティストとのコラボを通じて、ロック、R&B、フォークなど、様々なジャンルの曲を収録しただけでなく、ONLEEが自らアルバムプロデュースに参加し、さらに深くなった彼だけのカラーを見せた。そんな2ndミニアルバムの発売を記念して、10月に東京でリリースイベントを開催することが決定。10月4日(金)から12日(土)まで東京・新宿のFC LIVE TOKYOにて「2024 ONLEE The 2nd Mini Album RELEASE EVENT IN JAPAN Turn ON」を行い、日本のファンに新曲を届ける予定だ。さらに、今回の日本イベント最後の2日間にはライブイベントの開催も決定。10月13日(日)と14日(祝・月)に同じくFC LIVE TOKYOにて「2024 ONLEE LIVE EVENT IN JAPAN Turn ON」全4公演を開催する。8月のフリーイベント以来、約2ヶ月ぶりとなる今回の日本イベントと新曲の初披露に多くの関心が集まっている。チケットの事前予約は9月21日(土)12時からスタートとなった。イベント詳細は、ONLEEの日本公式ファンクラブ、及びチケットサイトにて確認できる。

■イベント概要

「2024 ONLEE The 2nd Mini Album RELEASE EVENT IN JAPAN Turn ON」

10月4日(金)〜12日(土)

※詳細スケジュールはチケットサイトにてご確認ください。



会場:FC LIVE TOKYO



【特典付きミニライブ参加券事前チケット販売】

ミニライブ参加券(優先入場)+特典

ONLEE 2ND MINI ALBUM「Turn ON」1冊つき……2,500円(税込)



〇特典内容

・ONLEE 2ND MINI ALBUM「Turn ON」1冊つき

・撮影可能ハイタッチ会

・(抽選にて)直筆サイン入りポスターを各公演ごとに抽選で1名様にプレゼント



チケットはこちらから



チケット販売期間:9月21日(土)12時〜各公演4日前23時59分まで



「2024 ONLEE LIVE EVENT IN JAPAN Turn ON」

10月13日(日)、14日(祝・月)

1部 開演14時(開場13時30分)

2部 開演18時(開場17時30分)

※2曲写真・動画撮影可能です。



会場:FC LIVE TOKYO



チケット代金:5,000円(税込)



チケットはこちらから



チケット販売期間:9月21日(土)12時〜各公演4日前23時59分まで



■関連リンク

ONLEE日本公式ファンクラブ