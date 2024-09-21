¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë¥Ë¥³¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤Î¥±¥¬¤Î¾õÂÖ¤ÏÇ¡²¿¤Ë¡¡¾¾ÍÕ¾ó¤Ï¼êÊü¤·¤¿¤â¤Î¤ÎÂ¤ò°ú¤¤º¤ë»Ñ¤¬ÌÜ·â¡¡
¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥ë¥Ð¥ª¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Ë¥³¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤Î¥±¥¬¤Î¾õÂÖ¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ë¥³¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤Ï¡¢ÆüËÜ»þ´Ö9·î20Æü¿¼Ìë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè7Àá¥ì¥¬¥Í¥¹Àï¤Ç¡¢Á°È¾½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ò¼õ¤±º¸Â¼ó¤òÉé½ý¡£»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¾¾ÍÕ¾ó¤ò¤Ä¤¤¤Æ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤òµî¤ë»Ñ¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡ØMUNDODEPORTIVO¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¡¢¥Ë¥³¤È¥¤¥Ë¥ã¥¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¤Î¾å±Ç²ñ¤Ë¡¢·»Äï¤¬Â·¤Ã¤Æ½ÐÀÊ¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¥Ë¥³¤Ï¾¾ÍÕ¾ó¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤âÂ¤ò°ú¤¤º¤ê¤Ê¤¬¤éÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¥±¥¬¤Î±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò±®¤ï¤»¤ë»Ñ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¤½¤Î¤¿¤á9·î22Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥»¥ë¥¿Àï¤ò·ç¾ì¤¹¤ë¤È¸«¤é¤ì¡¢¤È¤â¤¹¤ë¤ÈÍè½µ9·î26Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¤Î¥í¡¼¥ÞÀï¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¥»¥ë¥¿¤È¤Î»î¹çÁ°¤Î²ñ¸«¤Ç¥¨¥ë¥Í¥¹¥È¡¦¥Ð¥ë¥Ù¥ë¥Ç´ÆÆÄ¤¬¡¢¥Ë¥³¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¿¤ò¸ì¤ë¤«¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢Â³Êó¤òÂÔ¤Á¤¿¤¤¡£