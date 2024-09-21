出雲、出雲北陵中・高、岡山城東などが全国へ 合唱コンクール中国
第63回中国合唱コンクール（全日本合唱連盟中国支部、島根県合唱連盟、朝日新聞社主催）が21日、松江市の島根県民会館で始まった。
この日は高校部門のＡ（6〜32人）とＢ（33人以上）、大学職場一般部門の大学ユースの部があり、広島、岡山、山口、鳥取、島根の5県の代表計22団体が出場した。
出雲北陵中・高=2024年9月21日午後0時10分、松江市の島根県民会館、大阪フォトサービス撮影
審査の結果、金賞を受賞した8団体の中から高校Ａでは出雲（島根）、出雲北陵中・高（同）が、高校Ｂでは岡山城東が、大学ユースではChor Karmin（鳥取）が、第77回全日本合唱コンクール全国大会の中国代表に選ばれた。全国大会は高校部門が10月26日にさいたま市で、大学ユースの部は11月23日に松山市で開かれる。
結果は次の通り。（演奏順、◎は中国代表）
■高校Ａ
【金賞】山口、◎出雲（島根）＝島根県教育長賞＝、◎出雲北陵中・高（島根）、松江北
【銀賞】野田学園（山口）、米子東（鳥取）、広島なぎさ、萩（山口）、ノートルダム清心（広島）
【銅賞】安田女子（広島）、岡山学芸館、岡山白陵中・高、鳥取西
■高校Ｂ
【金賞】◎岡山城東＝島根県教育長賞＝、呉港（広島）
■大学ユース
【金賞】岡山大グリークラブ、◎Chor Karmin（鳥取）＝松江市長賞
【銀賞】米子北斗・メグレス合唱団（鳥取）、トゥジュール・アンサンブル・KUMANO（山口）
【銅賞】岡山大男声合唱団コール・ロータス、島根大混声合唱団、山口大混声合唱団