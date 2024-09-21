TOKIO¥Ç¥Ó¥å¡¼30¼þÇ¯ ¸åÇÚ¤¿¤Á¤¬ÆÃÂç¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¤ª½Ë¤¤¡ª¡ÈDASHÅç¡É¤Ë´À¤È¾Ð¤¤¤È´¶Æ°¤ÎÇÈ¤¬²¡¤·´ó¤»¤ë
ÌÀÆü9·î22Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ë7»þ ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤Î¡Ö¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ªDASH!!¡×¤Ï¡¢¡ÈDASHÅç¡É»Ë¾åºÇÂç ¼êºî¤ê³¤¾å¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¤Ç²Æ¤òËþµÊ¡£Á´Ä¹30¥á¡¼¥È¥ë¤Î¼ê¤Å¤¯¤ê¥¸¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¤Ç¶õÃæÈô¹Ô¡ª¤µ¤é¤Ë¡¢TOKIO¥Ç¥Ó¥å¡¼30¼þÇ¯µÇ° ¸åÇÚ¤¿¤Á¤«¤éTOKIO¤Ø¡¢»Ë¾å½é¤ÎÄ¶¥µ¥×¥é¥¤¥ºÂçºîÀï¤ò·è¹Ô¡ª¿¿²Æ¤ÎDASHÅç¤Ë´À¤È¾Ð¤¤¤È´¶Æ°¤ÎÇÈ¤¬²¡¤·´ó¤»¤ë¡£
¢¡¥Ç¥Ó¥å¡¼30¼þÇ¯¤ÎTOKIO¤Ø¡¢¸åÇÚ¤«¤éÄ¶ÆÃÂç¥µ¥×¥é¥¤¥º¡ª
¼ÞÇ®¤ÎDASHÅç¤Ë¡¢º£Ç¯¤â¡Ö¥ê¥¾¥é¥Ð¡×¤Îµ¨Àá¤¬ÅþÍè¡ªÇ¯¤Ë°ìÅÙ¡¢¤³¤ÎÆü¤Ð¤«¤ê¤Ïºî¶È¤Î¼ê¤òµÙ¤á¡¢³¤ÊÕ¤Ç²Æ¤òËþµÊ¤¹¤ëDASH¹±Îã¹Ô»ö¡Ö¥ê¥¾¥é¥Ð¡×¡£
¾È¤êÉÕ¤±¤ëÂÀÍÛ¤Î²¼¡¢¡Ö¤³¤Îµ¨Àá¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¤Í¡×¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Ê¤¬¤éÅç¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿TOKIO¤ÎÁ°¤Ë¡¢º£Ç¯¤âµðÂç¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¤¬¤ªÌÜ¸«¤¨¡£½Ð·Þ¤¨¤¿¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¡ÊSixTONES¡Ë¤ÈÁð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀ¡ÊA¤§! group¡Ë¤Ï¡ÖµîÇ¯¤Î¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤â¤ó¤Ç¡¢¤Þ¤¿ºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡£1Ç¯Á°¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤ÇÂç¥Ï¥Ã¥¹¥ë¤·¤¿³¤¾å¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¤òº£Ç¯¤Ï¤µ¤é¤Ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¡¢¶õÃæ¤ò¤µ¤Ã¤½¤¦¤È³ê¤ëÁ´Ä¹30¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥¸¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¤ò¼ê¤Å¤¯¤ê¡£³¤¤ËÍî¤Á¤¿¤éÂ¨¼º³Ê¡£³¤¾å¤ËÉâ¤«¤ÖÈÄ¤ä¥É¥é¥à´Ì¤Î¾å¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¶î¤±È´¤±¡¢³¤¾å¥Ö¥é¥ó¥³¤È¥¸¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¥´¡¼¥ë¤òÌÜ»Ø¤»¡ª
ºÇ²¼°Ì¤Î¼Ô¤Ë¤Ï¡¢º½ÉÍ¤ËÎ®¤ìÃå¤¤¤¿Ææ¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Î°Û½¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ëÈ³¥²¡¼¥à¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¡£¾¡¤Ä¤Î¤ÏÌîÀ¸»ù¡¦¿¹ËÜ¤«¡¢Íî¿å¸·¶Ø¤Î¶â¤Å¤Á¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤«¡¢53ºÐ¤ÎºÇÇ¯Ä¹¡¦¾ëÅçÌÐ¤«¡¢Mr.¥ê¥¾¥é¥Ð¡¦¾¾²¬¾»¹¨¤«¡Ä¡©DASHÅç»Ë¾åºÇÂç¤Î³¤¾å¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥ì¡¼¥¹¤¬³«Ëë¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿TOKIO¤Ø´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¸åÇÚ¤¿¤Á¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÂçºîÀï¡ª¿¹ËÜ¤È¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Ë²Ã¤¨¡¢²£»³Íµ¡ÊSUPER EIGHT¡Ë¡¢¾¾ÅçÁï¡Êtimelesz¡Ë¡¢Æ£¸¶¾æ°ìÏº¡Ê¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡Ë¤é¡¢TOKIO¤ÎÇØÃæ¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¸åÇÚ¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½Ð¤·¹ç¤¤¡¢½àÈ÷¤¹¤ë¤³¤È¿ô¥«·î¡£ºî¤Ã¤Æ¤Ï¼ºÇÔ¤·¡¢¼ºÇÔ¤·¤Æ¤Ï¤ä¤êÄ¾¤·¡Ä¤Ê¤ó¤È¤«´Ö¤Ë¹ç¤Ã¤¿ÆÃÂç²Ö²Ð¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¡¢DASHÅç¤Î¶õ¤òÁ¯¤ä¤«¤ËºÌ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«!?