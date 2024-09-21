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2. µöº§¤Ã¤¤å¤ó [Anime Edit]
3. µöº§¤Ã¤¤å¤ó [Instrumental]
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04. Peek a boo
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06. Tell Me Why
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08. ¥¤¡¼¥È¡¦¥¹¥ê¡¼¥×¡¦¥¨¥¹¥±¡¼¥×
09. SWEETSIDE SUICIDE
10. AIDA
11. ÀäÂÐ¾®°Ëâ¥³¡¼¥Ç
12. ¥³¥ß¥å¾Þ¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥ó
13. ÎÞ¤¯¤ó¡¢º£Æü¤â¤ª¤Ï¤è¤¦¤Ã
14. ÉáÊÑ
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16. F Wonderful World
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18. YOU&°¦Heaven
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¡¦HMV/HMV&BOOKS online ¢¨°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡§¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É
¡¦TOWER RECORDS/TOWER RECORDS ONLINE ¢¨°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡§¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼
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