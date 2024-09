俳優の岡田准一(43)が21日、自身のX(旧ツイッター)を更新。ひそかな夢を打ち明け、多くの反響が寄せられている。

「僕は長年、世界で戦える日本産を作るのが夢なんだが、、、、」と書き出した岡田。「もしいつか奇跡的に評価されることがあるなら、現地で“僕は昔、Made in Japanという歌を歌っていて、、、、”と日本人しか分からないことを言って現場をシーンとさせるのがひそかな夢だ」とつづった。

岡田は14歳だった1995年にV6の最年少メンバーとして「MUSIC FOR THE PEOPLE」でデビュー。96年に発売された2枚目のシングルが「Made in Japan」で、シングルで初めてオリコンチャート1位を獲得している。

フォロワーからは「応援します」「かないます」「ステキな夢」「最高」「号泣」「それを見るのが夢」などの声が寄せられた。