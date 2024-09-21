DeNA¡¢µÜùõ¤ÎÄÌ»»150¹æ¤Ç°ì»þ4ÅÀº¹µÕÅ¾¤â¡ÄÄÉ²ÃÅÀÃ¥¤¨¤º¶¥¤êÉé¤±¡¢ºÆ¤Ó4°Ì¤Ø
¡ü DeNA 5 ¡Ý 6 ºå¿À ¡û
¡ã22²óÀï¡¦²£ÉÍ¡ä
¡¡DeNA¤Ï°ì»þ4¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹¤â¡¢±äÄ¹10²ó¤Ë¾¡¤Á±Û¤·ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ìµÕÅ¾Éé¤±¡£0.5¥²¡¼¥àº¹¤À¤Ã¤¿¹Åç¤¬µð¿Í¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¤¿¤á¡¢1Æü¤Ç4°Ì¤ËºÆÅ¾Íî¤·¤¿¡£
¡¡DeNAÂÇÀþ¤Ï4ÅÀ¤òÄÉ¤¦5²ó¡¢ÂåÂÇ¡¦ÎÓ¤Î»°ÎÝÀþ¤òÇË¤ëÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ç1ÅÀ¤òÊÖ¤¹¤È¡¢¤Ê¤ª¤âÆó»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Ç4ÈÖ¡¦¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¤Îº¸Á°Å¬»þÂÇ¤Ç2ÅÀº¹¡£¤µ¤é¤ËÆó»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç5ÈÖ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸ÍÃì¤ÎÂåÂÇ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿µÜ粼¤¬¡¢ÄÌ»»150ËÜÎÝÂÇÌÜ¤È¤Ê¤ë12¹æ3¥é¥ó¤òº¸Ãæ´ÖÀÊ¤Ø±¿¤Ó¡¢°ìµ¤¤Ë5¡Ý4¤È»î¹ç¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤Î茺¸ý¤Ï2²ó¤Þ¤Ç¥¼¥í¤òÊÂ¤Ù¤¿¤â¤Î¤Î¡¢3²ó¤ËÆó»à¤«¤é4ÈÖ¡¦Âç»³¤ËÀèÀ©Å¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¤¢¤È¡¢¤Ê¤ª¤âÆó»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç6ÈÖ¡¦°æ¾å¤Ëº¸±Û¤¨3¥é¥ó¤òÍá¤Ó°ìµó4¼ºÅÀ¡£8·î6Æü°ÊÍè¤È¤Ê¤ë°ì·³ÅÐÈÄ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢3²ó4¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤·Ìò³ä¤ò²Ì¤¿¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢2ÈÖ¼ê¤Î¾åÃãÃ«¤¬2¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤ë¤Ê¤Éµß±ç¿Ø¤¬ÎÏÅê¡£1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î8²ó¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿5ÈÖ¼ê¤Î¥¦¥£¥Ã¥¯¤ÏÆóÎÝ¡¦ËÒ¤Î¼ººö¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤Ê¤ª¤âÌµ»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÌµ¼ºÅÀ¤ÇÎ¿¤®µÕÅ¾¤Î°ìÂÇ¤Ïµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·5¡Ý5¤ÎÆ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿±äÄ¹10²ó¡¢7ÈÖ¼ê¤Î¥¦¥§¥ó¥Ç¥ë¥±¥ó¤¬ºå¿À¡¦º´Æ£µ±¤Ë±¦±Û¤¨¥½¥í¤òÍá¤Ó¤³¤ì¤¬·è¾¡ÅÀ¡£ÂÇÀþ¤Ï5²ó¤Ë°ìµó5ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢6²ó°Ê¹ß¤ÏÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤¨¤º·ë²ÌÅª¤Ë¶¥¤êÉé¤±¤¿¡£
¡ã22²óÀï¡¦²£ÉÍ¡ä
¡¡DeNA¤Ï°ì»þ4¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹¤â¡¢±äÄ¹10²ó¤Ë¾¡¤Á±Û¤·ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ìµÕÅ¾Éé¤±¡£0.5¥²¡¼¥àº¹¤À¤Ã¤¿¹Åç¤¬µð¿Í¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¤¿¤á¡¢1Æü¤Ç4°Ì¤ËºÆÅ¾Íî¤·¤¿¡£
¡¡DeNAÂÇÀþ¤Ï4ÅÀ¤òÄÉ¤¦5²ó¡¢ÂåÂÇ¡¦ÎÓ¤Î»°ÎÝÀþ¤òÇË¤ëÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ç1ÅÀ¤òÊÖ¤¹¤È¡¢¤Ê¤ª¤âÆó»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Ç4ÈÖ¡¦¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¤Îº¸Á°Å¬»þÂÇ¤Ç2ÅÀº¹¡£¤µ¤é¤ËÆó»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç5ÈÖ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸ÍÃì¤ÎÂåÂÇ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿µÜ粼¤¬¡¢ÄÌ»»150ËÜÎÝÂÇÌÜ¤È¤Ê¤ë12¹æ3¥é¥ó¤òº¸Ãæ´ÖÀÊ¤Ø±¿¤Ó¡¢°ìµ¤¤Ë5¡Ý4¤È»î¹ç¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢2ÈÖ¼ê¤Î¾åÃãÃ«¤¬2¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤ë¤Ê¤Éµß±ç¿Ø¤¬ÎÏÅê¡£1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î8²ó¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿5ÈÖ¼ê¤Î¥¦¥£¥Ã¥¯¤ÏÆóÎÝ¡¦ËÒ¤Î¼ººö¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤Ê¤ª¤âÌµ»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÌµ¼ºÅÀ¤ÇÎ¿¤®µÕÅ¾¤Î°ìÂÇ¤Ïµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·5¡Ý5¤ÎÆ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿±äÄ¹10²ó¡¢7ÈÖ¼ê¤Î¥¦¥§¥ó¥Ç¥ë¥±¥ó¤¬ºå¿À¡¦º´Æ£µ±¤Ë±¦±Û¤¨¥½¥í¤òÍá¤Ó¤³¤ì¤¬·è¾¡ÅÀ¡£ÂÇÀþ¤Ï5²ó¤Ë°ìµó5ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢6²ó°Ê¹ß¤ÏÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤¨¤º·ë²ÌÅª¤Ë¶¥¤êÉé¤±¤¿¡£