¤¨¤Ê¤³¡¢¡Ø²îÏµÅÁÀâ¡ÙÁÐÍÕ¤Û¤¿¤ë¤Î¥³¥¹¥×¥ì»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¶Ã¤¡Ö¤³¤ì¤Ï¥ê¥¢¥ë¤Û¤¿¤ë¤À¡×
¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î¤¨¤Ê¤³¤¬20Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢¥²¡¼¥à¡Ø²îÏµÅÁÀâ¡ÙÁÐÍÕ¤Û¤¿¤ë¤Î¥³¥¹¥×¥ì»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È2ÅÀ¡Û¥¥å¡¼¥È¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤ÇÌ¥Î»¡¢¤¨¤Ê¤³¤Î¡Ø¤Ö¤¤¤¹¤Ý¤Ã¡ª¡Ù¸ÕÅí¤Î¤¢¤Î¥³¥¹¥×¥ì»Ñ
Instagram¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤¬240Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤¿ÉÔÆ°¤Î¿Íµ¤¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡¦¤¨¤Ê¤³¡£ÆüËÜ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÀ¤³¦¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë¡Ö¥¯¡¼¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡×¤È¤·¤Æ¡¢Ì¾¼Â¶¦¤ËÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¨¤Ê¤³¤Ï20Æü¡¢¡Ö¡Ú¤ªÃÎ¤é¤»¡Û9/26(ÌÚ)¡¢28(Æü)¡ØÅìµþ¥²¡¼¥à¥·¥ç¥¦2024¡Ù¤ÎSNK¥Ö¡¼¥¹¤Ë¤ÆÁÐÍÕ¤Û¤¿¤ë¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤Ç½Ð±é¤·¤Þ¤¹¡ª¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Ö¡¼¥¹¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤Í¡×¤ÈX¤ò¹¹¿·¡£ÀÄÈ±¡ßÀÖ¥ê¥Ü¥ó»Ñ¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò¥¥á¤ë¡¢¡Ø²îÏµÅÁÀâ¡ÙÁÐÍÕ¤Û¤¿¤ë¤Î¥³¥¹¥×¥ì»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï1.1Ëü·ï¤Î¤¤¤¤¤Í¤¬ÉÕ¤¡Ö¥Ý¡¼¥º¤¬ÎÉ¤¡×¡ÖÂÎ´´¤¹¤´¤¤¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¥ê¥¢¥ë¤Û¤¿¤ë¤À¡×¡Ö¤¨¤Ê¤³¤Á¤ã¤ó¡¢¥«¥Ã¥³²Ä°¦¤¤¡Á¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤¤¤¤¤Í¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡Û¥¥å¡¼¥È¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥á¥í¥á¥í¡Ä¤¨¤Ê¤³¡¢¡Ø¤Ö¤¤¤¹¤Ý¤Ã¡ª¡Ù¸ÕÅí¤Î¤¢¤Î¥³¥¹¥×¥ì»Ñ¤òÈäÏª
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È2ÅÀ¡Û¥¥å¡¼¥È¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤ÇÌ¥Î»¡¢¤¨¤Ê¤³¤Î¡Ø¤Ö¤¤¤¹¤Ý¤Ã¡ª¡Ù¸ÕÅí¤Î¤¢¤Î¥³¥¹¥×¥ì»Ñ
Instagram¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤¬240Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤¿ÉÔÆ°¤Î¿Íµ¤¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡¦¤¨¤Ê¤³¡£ÆüËÜ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÀ¤³¦¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë¡Ö¥¯¡¼¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡×¤È¤·¤Æ¡¢Ì¾¼Â¶¦¤ËÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï1.1Ëü·ï¤Î¤¤¤¤¤Í¤¬ÉÕ¤¡Ö¥Ý¡¼¥º¤¬ÎÉ¤¡×¡ÖÂÎ´´¤¹¤´¤¤¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¥ê¥¢¥ë¤Û¤¿¤ë¤À¡×¡Ö¤¨¤Ê¤³¤Á¤ã¤ó¡¢¥«¥Ã¥³²Ä°¦¤¤¡Á¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤¤¤¤¤Í¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡Û¥¥å¡¼¥È¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥á¥í¥á¥í¡Ä¤¨¤Ê¤³¡¢¡Ø¤Ö¤¤¤¹¤Ý¤Ã¡ª¡Ù¸ÕÅí¤Î¤¢¤Î¥³¥¹¥×¥ì»Ñ¤òÈäÏª