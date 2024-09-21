Áá¤¯¤âÅß¤ÎÊØ¤ê¡ÄËÌ³¤Æ»ÂçÀã»³·Ï¡¦¹õ³Ù¤Ç½é´§Àã¡¡µîÇ¯¤è¤ê13ÆüÁá¤¤
Áá¤¯¤âÅß¤ÎÊØ¤ê¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÀã»³·Ï¤Î¹õ³Ù¤Ç¤Ï¡¢ºòÌë¡Ê2024Ç¯9·î20Æü¡Ë½éÀã¤¬¹ß¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µîÇ¯¤è¤ê13ÆüÁá¤¤½éÀã¤Ç¤¹¡£
É¸¹â1984¥áー¥È¥ë¤ÎÂçÀã»³·Ï¡¦¹õ³Ù¤Ç¤¹¡£
¹ÈÍÕ¤¬¸«¤´¤í¤ò·Þ¤¨¤ëÃæÇò¤¯Àã²½¾Ñ¤·¤¿ÌÚ¡¹¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥íー¥×¥¦¥¨ー¤Î±¿¹Ô²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¤¤Î¤¦¡Ê2024Ç¯9·î20Æü¡Ë¸á¸å11»þÈ¾¤´¤í»³ÄºÉÕ¶á¤Î»³¾®²°¤ÇÀã¤¬¤Á¤é¤Ä¤¯ÍÍ»Ò¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
µîÇ¯¤è¤ê13ÆüÁá¤¤½éÀã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê9·î21Æü¡Ë¸áÁ°6»þ¤Îµ¤²¹¤ÏÉ¹ÅÀ²¼2ÅÙ¤Ç¤±¤µÁá¤¯¤Ë¤Ï»³ÄºÉÕ¶á¤Ç½é´§Àã¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£