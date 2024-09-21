¥ª¥ó¥ª¥Õ¤Î²ÙÊª¤¬¤·¤Ã¤«¤êÀ°Íý¤Ç¤¤ë¡£ËÉÈÈ¥í¥Ã¥¯¤âÈ÷¤¨¤¿¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¡ÖKS3233JP PRO¡×
¤³¤Á¤é¤ÏŽ¢¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡ËŽ£¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
¹â²Á³ÊÂÓÀ½ÉÊ¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤¤«¤â¡£
¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥µ¥¤¥Èmachi-ya¤Ç¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÃæ¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¡ÖKS3233JP PRO¡×¤Ï¡¢¤ª¼êº¢¤Ê¤¬¤é¤âµ¡Ç½¤ä¼ýÇ¼¤¬½¼¼Â¤·¤¿À½ÉÊ¤ò¿ôÂ¿¤¯Á÷¤ê½Ð¤¹KINGSONS¤Î¿·ºî¡£
¥á¡¼¥«¡¼¤«¤é¥µ¥ó¥×¥ë¤ò¼Ú¤ê¤Æ»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ä¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥·¡¼¥ó¤ËÉ¬Í×¤Êµ¡Ç½¤â½½Ê¬¤ÇÄÌ¶ÐÄÌ³Ø¤ä¥¸¥àÄÌ¤¤¤Ê¤É¤Ë¤â³èÍÑ¤Ç¤¤½¤¦¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª¥È¥¯¤Ê³ä°ú¾ðÊó¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯Áª¤Ó¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Ï¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¼ýÇ¼ÎÏ¤ÈÀ°ÍýÎÏ¤Ï½½Ê¬
¤³¤Á¤é¤¬¡ÖKS3233JP PRO¡×¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡£¥â¥Î¥È¡¼¥ó¤Ç¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤¿É½¾ð¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¹¡¼¥Ä¤ä¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¤â¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤¤«¤È¡£
ÍÆÎÌ¤Ï16.5L¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Æü¾ïÍøÍÑ¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿Î¹¹Ô¤Þ¤ÇÂÐ±þ¤Ç¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤äÇØÃæ¤ËÅö¤¿¤ë¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¸ü¼ê¤ÇÇØÉé¤¤¿´ÃÏ¤â¥°¥Ã¥É¤Ç¤·¤¿¡£
¥³¥ó¥Ñ¡¼¥È¥á¥ó¥È180ÅÙ¥ª¡¼¥×¥ó¤â²ÄÇ½¡£¤¿¤¯¤µ¤ó²ÙÊª¤òµÍ¤á¤ë¤È¤¤Ï½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Î¡¼¥ÈPC¤ÏºÇÂç15.6¥¤¥ó¥Á¤Þ¤ÇÂÐ±þ¤ÇA4½ñÎà¤â¼ýÇ¼OK¡£¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ï¼êÁ°¤Î¥¹¥í¥Ã¥È¤ËÆþ¤ì¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼Åù¤Î¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤Ï¥á¥Ã¥·¥å¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬ÊØÍø¤Ç¤·¤¿¡£
¥á¥¤¥ó¼ýÇ¼Â¦¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¼°¥«¥Ð¡¼¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤³¤Ë¤â¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬½¼¼Â¡£¤¢¤ëÄøÅÙ¾®Êª¤¬Â¿¤¯¤Æ¤â¥Ý¡¼¥ÁÉÔÍ×¤ÇÀ°Íý¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
¥«¥Ð¡¼¤ò³«¤¯¤È¿¼¤µ¤â¤¢¤ëÂçÍÆÎÌ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬ÅÐ¾ì¡£¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¤ò2ÅÙ³«¤¯¤Î¤Ï¾¯¤·¼ê´Ö¤Ç¤¹¤¬¡¢ON¤ÈOFF¤Î²ÙÊª¤â¤·¤Ã¤«¤ê¶èÊ¬¤±²ÄÇ½¡£
¥¸¥à¤Î²ÙÊª¤äÎ¹¹Ô¤ÎÃåÂØ¤¨¤Ê¤É¤âº®¤¶¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢³Ø¹»¤ä»Å»ö°Ê³°¤Î²ÙÊª¤¬Â¿¤¤¿Í¤Ë¤ÏÊØÍø¤Ê»ÅÍÍ¤Ç¤¹¤Í¡ª
¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£µ¡Ç½¤â½õ¤«¤ë
ÅðÆñ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ë½õ¤«¤ë¥í¥Ã¥¯µ¡Ç½¤âÉ¸½àÁõÈ÷¡£TASÂÐ±þ¤Ê¤Î¤Ç³¤³°ÅÏ¹Ò»þ¤ËÍÂ¤±Æþ¤ì²ÙÊª¤Ç¤â¸°¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥í¥Ã¥¯ÉôÊ¬¤Ï¤µ¤é¤Ë¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥Õ¥é¥Ã¥×¤ÇÄ¾ÀÜ¿¨¤ì¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ï¤«¤Ê¤ê¹â¤á¤Ç¤¹¤Í¡£
¥Õ¥é¥Ã¥×¤Îº¬ËÜ¤Ë¤Ï¥¯¥¤¥Ã¥¯¥¢¥¯¥»¥¹¥Ý¥±¥Ã¥È¤â¡£¤Ö¸ü¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÏÆþ¤ì¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ä¥«¡¼¥É¥±¡¼¥¹¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ë¤ÈÊØÍø¤Êµ¡Ç½¤¿¤Á
¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÍÀþ½¼ÅÅ¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤ËÊØÍø¤ÊUSB¥Ý¡¼¥È¤ä¡¢
¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤È¤ÎÏ¢·ëµ¡Ç½¤â¤â¤Á¤í¤óÁõÈ÷ºÑ¤ß¡£
¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¼«ÂÎ¤ÏËÉ¿å¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ùû¿åÀ¸ÃÏ¤ÇÂ¿¾¯¤Î±«¤âÂç¾æÉ×¡£
Æü¡¹¤ÎÄÌ¶ÐÄÌ³Ø¤«¤éÃ»´ü½ÐÄ¥¤äÎ¹¹Ô¤Ë¤â¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ON¤ÈOFF¤Î²ÙÊª¤òÀÚ¤êÊ¬¤±¤¿¤¤¿Í¤Ë¤Ï¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¤ë¤«¤È¡ª
µ¡Ç½¤Ï½¼¼Â¤Ç¤â¤ªÃÍÃÊ¹µ¤¨¤á¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¡ÖKS3233JP PRO¡×¤Ï¸½ºß¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥µ¥¤¥Èmachi-ya¤Ë¤Æ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»ÜÃæ¡£
¼¹É®»þÅÀ¤Ç¤ÏÈÎÇäÍ½Äê²Á³Ê¤«¤é35¡óOFF¤Î13,442±ß¡ÊÁ÷ÎÁ¡¦ÀÇ¹þ¡Ë¤«¤é¥ª¡¼¥À¡¼²ÄÇ½¤Ç¤·¤¿¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ï²¼¤Î¥ê¥ó¥¯¤«¤é¾ÜºÙ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ä¡ä ¡ÚÂè2ÃÆ¡ÛPC¤ÈÃåÂØ¤¨¡¦ÆüÍÑÉÊ¤ò»ÅÀÚ¤ê¤ÇÊ¬¤±¤Æ¼ýÇ¼¡£ÅðÆñÂÐºöºÑ¡£KINGSONS
Source: machi-ya