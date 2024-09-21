ÀÐÀî¡¦Ç½ÅÐËÌÉô¡ÖÂç±«ÆÃÊÌ·ÙÊó¡×ºÒ³²¤¬¤¹¤Ç¤ËÈ¯À¸¤Î²ÄÇ½ÀÂç¡¡ÌÀÆü¡Ê22Æü¡ËÁ´¹ñÅª¤Ë¹Ó¤ì¤¿Å·µ¤¡¡ÅìËÌ¡¦ËÌÎ¦¤µ¤é¤Ë±«ÎÌ¤¬Áý¤¨¡¡ºÇÂçµé¤Î·Ù²üÉ¬Í×
ÀÐÀî¸©Ç½ÅÐÃÏÊý¤ËÂç±«ÆÃÊÌ·ÙÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÂç±«¤¬¹ß¤ê¡¢²¿¤é¤«¤ÎºÒ³²¤¬¤¹¤Ç¤ËÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿»¿å³²¤äÅÚº½ºÒ³²¤ËºÇÂçµé¤Î·Ù²ü¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¤¢¤¹¤ÎÅ·µ¤¤Ç¤¹¡£Á´¹ñÅª¤Ë¹Ó¤ì¤¿Å·µ¤¤È¤Ê¤ê¡¢Èó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤Î¹ß¤ë½ê¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÅìËÌ¤äµÏ¿Åª¤ÊÂç±«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÌÎ¦¤â¤µ¤é¤Ë±«ÎÌ¤¬Áý¤¨¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤Ê¤É¤ËºÇÂçµé¤Î·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£À¾ÆüËÜ¤«¤éÅìÆüËÜ¤â¡¢¤¢¤¹¤ÏÂç±«¤È¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
µ¤²¹¤Ç¤¹¡£À¾ÆüËÜ¤«¤éÅìÆüËÜ¤Ï¤¤ç¤¦¤è¤êÄã¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ÆüÃæ30¡î¤ò¾å²ó¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¡¢¾ø¤·½ë¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¤ç¤¦ÎÃ¤·¤«¤Ã¤¿ÅìËÌ¤Ï¡¢¤³¤Î»þ´ü¤é¤·¤¤µ¤²¹¤ËÌá¤ê¡¢ÀçÂæ¤ÏºÇ¹âµ¤²¹22¡î¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
½µ´ÖÍ½Êó¤Ç¤¹¡£·îÍËÆü¡¢²ÐÍËÆü¤ÏÆü¤¶¤·¤ÎÌá¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°ìÊý¡¢¿åÍËÆü¤ÈÌÚÍËÆü¤ÏºÆ¤Ó¹¤¯±«¤È¤Ê¤ê¡¢±«Â¤Î¶¯¤Þ¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀè¡¢½ë¤µ¤Ï¾¯¤·¤º¤ÄÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤Æ¡¢Íè½µ¤ÏºÇ¹âµ¤²¹¤¬30¡î°Ê²¼¤ÎÆü¤âÁý¤¨¤Æ¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£