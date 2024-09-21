¡Ú¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¡Ç04¡Û£´Ç¯¤Ö¤ê¡ÖÁ´ÅçÈòÆñ¡×²ò½ü¤Î»°ÂðÅç¤ÇÅçÌ±¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ÈÊÑ¤ï¤ê²Ì¤Æ¤¿ÂçÃÏ¡É
10Ç¯Á°¡¢20Ç¯Á°¡¢30Ç¯Á°¤Ë¡ØFRIDAY¡Ù¤Ï²¿¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£Åö»þÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥È¥Ô¥Ã¥¯¤ò¤¤¤Þ¤Õ¤¿¤¿¤Ó¿¶¤êÊÖ¤ë¡Ú¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡Û¡£º£²ó¤Ï20Ç¯Á°¤Î¡Ç04Ç¯£¹·î17Æü¹æ·ÇºÜ¤Î¡Øà¼«¸ÊÀÕÇ¤áµ¢Åç¤òÂÔ¤Ä»°ÂðÅç¡ÖÊÑ¤ï¤ê²Ì¤Æ¤¿»Ñ¡×¾×·â¸ø³«¡Ù¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ç00Ç¯£¶·î¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿°ËÆ¦½ôÅç¡¦»°ÂðÅç¤Î²Ð»³³èÆ°¤Î³èÈ¯²½¡£ºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿£¸·î18Æü¤ÎÊ®²Ð¤Ç¤Ï¡¢Ê®±ì¤¬À®ÁØ·÷¤Þ¤ÇÃ£¤·¡¢29Æü¤ÎÊ®²Ð¤Ç¤Ï²ÐºÕÎ®¤âÈ¯À¸¤·¤¿¡£¤½¤ì°Ê¹ß¡¢Ê®²Ð¤Ï¤ª¤µ¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢²Ð»³¥¬¥¹¤ÎÊü½ÐÎÌ¤¬À¤³¦¤Ç¤âÎã¤ò¤ß¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ËÃ£¤·¤¿¤¿¤á¡¢ÅÔ¤ÏÁ´ÅçÌ±¤ÎÅç³°¤Ø¤ÎÈòÆñ¤ò·èÄê¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤â¥¬¥¹¤ÎÊ®½Ð¤¬Â³¤¤¤¿¤¿¤á¤ËÈóÆñ¤ÏÄ¹´ü²½¡£¡Ç04Ç¯£··î20Æü¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯Ê¿ÌîÍ´¹¯»°ÂðÂ¼Â¼Ä¹¡ÊÅö»þ¡Ë¤Ï¡¢Á´ÅçÈòÆñ»Ø¼¨¤ò¡Ç05Ç¯£²·î¤Ë²ò½ü¤¹¤ë¤³¤È¤òÀë¸À¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¡Ç04Ç¯£¹·î¤ÇÁ´ÅçÈòÆñ¤«¤é´Ý£´Ç¯¡£À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¸Î¶¿¤ØÌá¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÅçÌ±¤¿¤Á¤Î´ê¤¤¤¬¤è¤¦¤ä¤¯³ð¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£¤À¤¬¡¢ËÜ»ïµ¼Ô¤¬ÅçÌ±¤¿¤Á¤ËÀè¶î¤±¤ÆÅç¤òË¬¤ì¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¤¹¤Ã¤«¤êÊÑ¤ï¤ê²Ì¤Æ¤¿¸÷·Ê¤¬¤Ò¤í¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¨¡¨¡¡Ê°Ê²¼¡Ô ¡ÕÆâ¤Îµ½Ò¤Ï²áµîµ»ö¤è¤ê°úÍÑ¡Ë¡£
Î©¤Á¸Ï¤ì¤¿ÌÚ¡¹¤È³¥³ì¿§¤ÎÂçÃÏ
Á´ÅçÌ±¤¬²Ð»³¥¬¥¹¤Ë³±¤¹þ¤ß¤Ê¤¬¤éÅç¤òÎ¥¤ì¤Æ£´Ç¯¡£¤¢¤ì¤«¤éÅç¤ÏËÜÅö¤ËºÆÀ¸¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤Î¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åö»þ¤Î»ïÌÌ¤Ë¤Ï¤³¤¦½ñ¤«¤ì¤Æ¤¢¤ë¡£
¡Ô¡Ç20Ç¯£¸·î²¼½Ü¤ÎÁáÄ«¡¢Äê´üÁ¥¡Ø¤«¤á¤ê¤¢´Ý¡Ù¤ÏÅçÅìÉô¤Î»°ÃÓ¹Á¤ËÀÜ´ß¤·¤¿¡£Å¥Î®¤ÇÀ£ÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Åç¤ò°ì¼þ¤¹¤ë¡£ÅÔÆ»¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê½¤Éü¤µ¤ì¡¢Æ»Ï©Ã¼¤Ç¸«¤«¤±¤¿ºî¶È°÷¤ÏÅ¥Î®¤Î½üµî¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¸¤¤ÌÐ¤ëÁðÌÚ¤Î¼êÆþ¤ì¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¹Á¤Ë¤ÏÂç·¿¤Îµû¤¬·²¤ì¡¢Ì±²È¼þÊÕ¤Ë¤Ï¥¥¸¤ä¥¢¥«¥³¥Ã¥³¤Ê¤É¤ÎÌîÄ»¤â»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤Ò¤È¤¿¤Ó»³¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï»°ÂðÅç¤Î¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¸½¼Â¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
Èé¤¬Çí¤¬¤ì¡¢Çò¤¯ÊÑ¿§¤·¤¿Î©¤Á¸Ï¤ì¤ÎÌÚ¡¹¤Î¤¢¤¤¤À¤òÈ´¤±¤ë¤È¡¢³¥³ì¿§¤ÎÂæÃÏ¤¬´ãÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¡£Ê®²ÐÁ°¤Ë³Î¤«¤Ë¤½¤³¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÎÐ¿§¤ÎÍº»³¤ÎÄº¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¤Ê¤¯¡¢¤«¤Ä¤ÆÁó¡¹¤È¤·¤¿ËÒÁð¤Ë¤ª¤ª¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿ËÒ¾ì¤Ë¤Ï¡¢ÂçÃÏ¤òÙ±¤ê¼è¤Ã¤¿Å¥Î®¤ÎÎ®¤ì¤¿º¯À×¤À¤±¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÅçËÌÀ¾Éô¤ÎÂô¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿º½ËÉ¥À¥à¤Ë¤Ï¡¢Å¥Î®¤¬¾å¸Â¤Þ¤ÇÎ¯¤Þ¤ê¡¢¤½¤Î¾å¤ËÀÞ¤ê½Å¤Ê¤Ã¤¿ÅÝÌÚ¤¬¤«¤í¤¦¤¸¤ÆÎ®½Ð¤ò¿©¤¤»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
Åç¤ÎÀ¾Â¦¤Ë²ó¤ë¤È»É·ã½¤ò´¶¤¸¡¢³±¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤Õ¤ÈÍº»³¤ò¸«¾å¤²¤ë¤È¡¢ÀÄÇò¤¤²Ð»³¥¬¥¹¤¬»³´ÖÉô¤ò²¼¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¸«¤¨¤¿¡£ÆîÅìÉô¤Ë¤¢¤ëÅÔÎ©»°Âð¹â¹»¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ï¤Ó¤Ã¤·¤ê¤ÈÁðÌÚ¤¬À¸¤¤ÌÐ¤ê¡¢£´Ç¯´Ö¤È¤¤¤¦Ç¯·î¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Õ
²Ð»³¥¬¥¹¤Ï£··î20Æü¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯£±ÆüÅö¤¿¤ê£±Ëü¥È¥ó¤ò³ä¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¤¤Þ¤ÀÊ®½Ð¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£ÈòÆñ²ò½ü¤ò·è¤á¤¿¹ÔÀ¯¤Ï¡Öµ¢Åç¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¼«¸ÊÀÕÇ¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¤Ï¡Ç05Ç¯£²·î¤Î¡ÖÈòÆñ»Ø¼¨¡×²ò½ü¸å¤Ï¡¢¸½ºßÅçÌ±¤¿¤Á¤¬ÈòÆñ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÔ±Ä½»Âð¤«¤é£³¥õ·î°ÊÆâ¤ËÎ©¤ÁÂà¤¯¤³¤È¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÅçÌ±¤Î£±¿Í¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ô¡Ö¹ÔÀ¯¤Ï¡¢µ¢Åç¤Ï¼«¸ÊÀÕÇ¤¤È¤¤¤¦¤±¤É¡¢µ¢Åç¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ÎÌä¤¤¤Ï¡¢¥ê¥¹¥¯³Ð¸ç¤Çµ¢¤ë¤«ÈÝ¤«¤ÎÆó¼ÔÂò°ì¤Ç¤·¤¿¡£°åÎÅ¤ä¶µ°é¤ÎÌäÂê¤Çµ¢¤ê¤¿¤¯¤Æ¤âµ¢¤ì¤Ê¤¤ÅçÌ±¤â¤¤¤ë¤·¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÃ±½ã¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿°Ê¾å¤Ë¥¬¥¹¤¬¤Ò¤É¤¯¤ÆÅç¤Ë½»¤á¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¹ÔÀ¯¤Ï¤É¤ÎÄøÅÙ¥±¥¢¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡£¤¤¤ÞÅçÌ±¤¬°ìÈÖÍß¤·¤¤¤Î¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÉÔ°Â¤ËÂÐ¤¹¤ë¾ðÊó¤Ç¤¹¡×¡Õ
°åÎÅ¡¢¶µ°é¡¢½¢¶ÈÌäÂê¤Ê¤É¡¢µ¢Åç¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Î²ÝÂê¤Ï»³ÀÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÎÌ¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥¬¥¹¤¬Ê®½Ð¤·Â³¤±¤ëÅç¤ÇÉü¶½¤¬¿Ê¤à¤Î¤«¡¢Àè¹Ô¤¤Ï¸«ÄÌ¤»¤Ê¤¤¡£ÅçÌ±¤¿¤Á¤Ï¶ì½Â¤Î·èÃÇ¤òÇ÷¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¨¡¨¡¡£
¼ã¤¤À¤Âå¤ÏÈ¾¿ô°Ê¾å¤¬Åç¤Ëµ¢¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿
ÂÔ¤Á¤ËÂÔ¤Ã¤¿ÈòÆñ»Ø¼¨²ò½ü¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êÅçÌ±¤¿¤Á¤Î»×¤¤¤ÏÊ£»¨¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£µ»ö¤ÎÅçÌ±¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢£´Ç¯£µ¥õ·î¤Î´Ö¤ËÈòÆñÀè¤ÇÀ¸³è´ðÈ×¤¬¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤ä¡¢¸ÆµÛ¼À´µ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤Ë²Ð»³¥¬¥¹¤Î½Ð¤ëÅç¤Øµ¢¤ì¤Ê¤¤ÅçÌ±¤â¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤È¤¯¤Ë¾®Ãæ³Ø¹»¤ä¹â¹»¤ËÄÌ¤¦»Ò¶¡¤ò»ý¤Ä²ÈÂ²¤ÏÈòÆñÀè¤Ë»Ä¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¡Ç05Ç¯£¸·î¤Þ¤Ç¤Ëµ¢Åç¤·¤¿½»Ì±¤Ï2500¿Í¤ÈÈòÆñÁ°¤Î£³Ê¬¤Î£²¤Û¤É¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£¤È¤¯¤Ë¼ã¤¤À¤Âå¤ÏÈ¾¿ô°Ê¾å¤¬Ìá¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ç15Ç¯£¶·î¡¢µ¤¾ÝÄ£¤ÎÊ®²Ð·Ù²ü¥ì¥Ù¥ë¤¬£±¤Ë¤Ê¤ê¡¢²Ð¸ýÉÕ¶á¤â´Þ¤á¤ÆÎ©¤ÁÆþ¤êµ¬À©¤¬²ò½ü¤µ¤ì¤¿¡£¸½ºß¤ÎÅç¤Ç¤Ï¤¹¤Ã¤«¤êÆü¾ï¤¬¼è¤êÌá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¾¯»Ò¹âÎð²½¡¢²áÁÂ²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¸½ºß¤ÎÅç¤Î¿Í¸ý¤Ï2000¿Í¤Û¤É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢²Ð»³¤¬ºî¤ê½Ð¤·¤¿ÆÈÆÃ¤Î·Ê¿§¤Ê¤É¡¢¼«Á³¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿´Ä¶¤Ï¥¨¥³¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿´Ñ¸÷Àè¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤À¡£
¤À¤¬¡¢ÅçÁ´ÂÎ¤¬²Ð»³¤Ç¤¢¤ë»°ÂðÅç¤ÏÀÎ¤«¤é20¡Á60Ç¯¼þ´ü¤ÇÊ®²Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤¯¤Ë¾¼ÏÂ°Ê¹ß¤Ï20Ç¯¤°¤é¤¤¤Î¼þ´ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ê®²Ð¤Ï¤±¤Ã¤·¤Æ²áµî¤À¤±¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¡£