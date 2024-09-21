»§ËàŽ¤Âç¶ùÃÏÊý 23Æü¤Ë¤«¤±Âç±«¤Î¶²¤ì ÅÚº½ºÒ³²Ž¤Äã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¤Ê¤É Ï¢µÙ¤òÄ¾·â¤« Ãí°Õ
»§Ëà¡¢Âç¶ùÃÏÊý¤Ç¤Ï22Æü¤«¤é23Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÂç±«¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÚº½ºÒ³²¤äÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¤Ê¤É¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¡Åì¥·¥Ê³¤¤Ë¿¤Ó¤ëÁ°Àþ¤¬¶å½£ÆîÉôÉÕ¶á¤Þ¤ÇÆî²¼¤·ÄäÂÚ¤¹¤ë±Æ¶Á¤Ç»§Ëà¡¢Âç¶ù¡¢¼ï»ÒÅç¡¦²°µ×ÅçÃÏÊý¤Ç¤ÏÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£»§Ëà¡¢Âç¶ùÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢22Æü¤ÎÌ¤ÌÀ¤«¤é23Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¶ÉÃÏÅª¤ËÍë¤òÈ¼¤Ã¤¿·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ê¡¢Âç±«¤Ë¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡22ÆüÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë1»þ´Ö¤Î¹ß¿åÎÌ¤ÏÂ¿¤¤½ê¤Ç»§ËàÃÏÊý¡¢Âç¶ùÃÏÊý¤È¤â¤Ë40¥ß¥ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢22Æü¤Î¸á¸å6»þ¤Þ¤Ç¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë24»þ´Ö¤Î±«ÎÌ¤Ï¡¢Â¿¤¤½ê¤Ç150¥ß¥ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»§Ëà¡¢Âç¶ùÃÏÊý¤Ç¤Ï22Æü¤ÎÃëÁ°¤«¤é23Æü¤Ë¤«¤±ÅÚº½ºÒ³²¤äÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¡¢²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÍîÍë¤äÎµ´¬¤Ê¤É¤Î·ã¤·¤¤ÆÍÉ÷¤Ë¤âÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£