星のカービィ 』を題材にした題材にしたハズレなしのキャラクターくじ「 一番くじ 星のカービィ WELCOME TO THE NEW PARK!」が、9月28日(土)から、「ローソン」などで順次発売される。 テーマパーク がテーマ今回登場する「 一番くじ 星のカービィ WELCOME TO THE NEW PARK!」は、『 星のカービィ ディスカバリー』に登場した テーマパーク “ワンダリア”をテーマにした、全8等級+ラストワン賞から成るハズレなしのキャラクターくじ。A賞には、テープを引くと観覧車が回るフィギュア付きのテープカッター「くるくる観覧車☆テープカッター」が登場。風船とポップコーンを持って、楽しそうに走るカービィとワドルディがキュートなアイテムとなっている。

またB賞には、「ENJOY THE PARK!カービィぬいぐるみ」を用意。続くC賞に「買いすぎちゅうい☆ショッピングトート」、D賞に「夢のパレード☆ダブルファスナーポーチ」、E賞に「スペシャルメニュー☆テーブルウェア」、F賞に「アトラクション☆ラバーチャーム」、G賞に「おみやげ☆タオルコレクション」、H賞に「おもいでいっぱい☆ステーショナリー」と、カービィらしさ満載のアイテムが勢ぞろいする。また、最後の1個を引くと手に入るラストワン賞には「ENJOY THE PARK!ワドルディぬいぐるみ」が提供されるほか、くじ券に付いているナンバーで応募できるダブルチャンスキャンペーンではA賞と同仕様のフィギュア付きテープカッターが当たる。【「 一番くじ 星のカービィ WELCOME TO THE NEW PARK!」概要】発売日:9月28日(土)販売場所:「ローソン」、「デイリーヤマザキ」、その他コンビニエンスストア、書店、ホビーショップ、一部のゲームセンター、ドラッグストア、「 一番くじ 」公式ショップ、「 一番くじ ONLINE」など