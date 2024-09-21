¹ñÀ¸¤µ¤æ¤ê¤µ¤ó¡¡¡ÖÍ§¤È¤ª¤Ç¤ó¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¡¼¡×¡¡¥á¥¬¥Í»Ñ¤Î¶á±Æ¤ËÈ¿¶Á¡¡¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¹ñÀ¸¤µ¤æ¤ê¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
Í§¿Í¤È¿©»ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿ºÝ¤Î¶á±Æ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¹ñÀ¸¤µ¤æ¤ê¤µ¤ó¡¡¡ÖÍ§¤È¤ª¤Ç¤ó¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¡¼¡×¡¡¥á¥¬¥Í»Ñ¤Î¶á±Æ¤ËÈ¿¶Á¡¡¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×
¹ñÀ¸¤µ¤æ¤ê¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¡Í§¤È¤ª¤Ç¤ó¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¡¼¡×¤È¡¢ÄÖ¤ë¤È¡Ö#¤ª¤Ç¤ó¡×¡¦¡Ö#¸ì¤é¤¦¡×¡¦¡Ö#¥Æ¡¼¥Þ¡×¡¦¡Ö#°¦¡×¡¦¡Ö#¤È¡×¡¦¡Ö#À¿¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¥á¥¬¥Í»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¹¹¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼µ¡Ç½¤Ç¤Ï¡¢ÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ê¤ª¤Ç¤ó¤Î¼Ì¿¿¤È¶¦¤Ë¡ÖËèÆü¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤òÃúÇ«¤Ë¡¡¼«Ê¬¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡×¡Ö¤½¤ì¤Ï·è¤·¤Æ¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤Ç¤â¡¡¼«Ê¬¾¡¼ê¤Ç¤â¤Ê¤¯¡×¡Ö¼«Ê¬¤òÂçÀÚ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ï¡¡¤¿¤À¤Î¼«¸Êµ¾À·¤Ç¡×¡Ö¤½¤ì¤ÏÃ¯¤â¹¬¤»¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¡¢¤½¤Î»×¤¤¤òÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¹ñÀ¸¤µ¤æ¤ê¤µ¤ó¤Æ·ªÌÓ¤ä¤Ã¤¿¤Ã¤±¡¡Ã¯¤Ã¤ÆÆóÅÙ¸«¤·¤¿ Ê¬¤«¤é¤ó¤«¤Ã¤¿¤ï¡¼ Èþ¿Í¤ä¤Ê¤¡¡Á¡ª¡ª¡×¡¦¡Ö¤ª¤Ç¤óÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¡¤µ¤æ¤ê¤µ¤ó¥Ô¥ó¥¯¤â¥á¥¬¥Í¤â¤¹¤´¤¯¤ª»÷¹ç¤¤¤ÇÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡¦¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í! ÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û