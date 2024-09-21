¶¶ËÜ°¦¡¢¥·¥ã¥Í¥ëÃåÍÑ¤Î¡ÈÈþ¥¹¥¿¥¤¥ë¡É¤Ë¾Î»¿¤ÎÀ¼¡¡¡ÖÈþ¤·¤¤¤ªÊ¢¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¶¶ËÜ°¦¤¬20Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¤½¤ÎÈþ¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÈþ¤·¤¤¤ªÊ¢¡×¶¶ËÜ°¦¤ÎÈþ¤·¤¤Ê¢¶Ú
¡¡¶¶ËÜ¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥·¥ã¥Í¥ë¤Î°áÁõ¤òÃåÍÑ¤·¤¿Ê£¿ô¤Î¼Ì¿¿¡£¶¶ËÜ¤Ï2023Ç¯1·î¤«¤é¡ÖCHANEL¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¡õ¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡×¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ø³«¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤ÏÄ¶¥ß¥Ë¾æ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤«¤éÈþ¤·¤¤Ê¢¶Ú¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¡£
¡¡¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡Ö¤ªÊ¢¡ª¡ª¡ª¤á¤Ã¤Á¤ãåºÎï¡ÄÆ´¤ì¤ë¡Ä¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¤ªÊ¢¡×¡Ö¸ÀÍÕ¼º¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤ÉÈþ¤·¤¹¤®¤Æ¡¢¡¢¡×¡Ö¤¿¤À¤¿¤ÀÂ¤·Á¤¬Èþ¤·¤¤¡¢¡¢¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â³¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¶¶ËÜ°¦¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷ai__hashimoto¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÈþ¤·¤¤¤ªÊ¢¡×¶¶ËÜ°¦¤ÎÈþ¤·¤¤Ê¢¶Ú
¡¡¶¶ËÜ¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥·¥ã¥Í¥ë¤Î°áÁõ¤òÃåÍÑ¤·¤¿Ê£¿ô¤Î¼Ì¿¿¡£¶¶ËÜ¤Ï2023Ç¯1·î¤«¤é¡ÖCHANEL¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¡õ¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡×¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ø³«¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤ÏÄ¶¥ß¥Ë¾æ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤«¤éÈþ¤·¤¤Ê¢¶Ú¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¡£
¡¡¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡Ö¤ªÊ¢¡ª¡ª¡ª¤á¤Ã¤Á¤ãåºÎï¡ÄÆ´¤ì¤ë¡Ä¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¤ªÊ¢¡×¡Ö¸ÀÍÕ¼º¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤ÉÈþ¤·¤¹¤®¤Æ¡¢¡¢¡×¡Ö¤¿¤À¤¿¤ÀÂ¤·Á¤¬Èþ¤·¤¤¡¢¡¢¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â³¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¶¶ËÜ°¦¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷ai__hashimoto¡Ë