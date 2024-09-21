¡Ú¶âÂô¥·¥ó¥Ç¥ì¥éC·ë²Ì¡Û¥×¥Á¥×¥éー¥¸¥å¤¬5ÇÏ¿Èº¹V ËÌ³¤Æ»Àª¤Î¾å°ÌÆÈÀê
¡¡21Æü¡¢¶âÂô¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè9²ó¶âÂô¥·¥ó¥Ç¥ì¥éC(2ºÐ¡¦½Å¾Þ¡¦¥À1500m¡¦1Ãå¾Þ¶â300Ëü±ß)¤Ï¡¢2ÈÖ¼êÄÉÁö¤«¤éÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤Æ¸åÂ³¤òÆÍ¤Êü¤·¤¿ÅÏÊÕÎµÌéµ³¼êµ³¾è¤Î3ÈÖ¿Íµ¤¥×¥Á¥×¥éー¥¸¥å(ÌÆ2¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦¾®¹ñÇî¹Ô±¹¼Ë)¤¬¡¢2ÈÖ¿Íµ¤¥ì¥Ç¥£ー¥Æ¥£¥¢¥é(ÌÆ2¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦ÅÄÃæ½ß»Ê±¹¼Ë)¤Ë5ÇÏ¿Èº¹¤ò¤Ä¤±Í¥¾¡¤·¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï1Ê¬35ÉÃ5(½Å)¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë3ÇÏ¿Èº¹¤Î3Ãå¤Ë1ÈÖ¿Íµ¤¥È¥ì¥ô¥§¥Ê(ÌÆ2¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦³ÑÀî½¨¼ù±¹¼Ë)¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¡¤Ã¤¿¥×¥Á¥×¥éー¥¸¥å¤Ï¡¢Éã¥¹¥È¥í¥ó¥°¥ê¥¿ー¥ó¡¢Êì¥é¥Ã¥·¥å¥¹¥Èー¥à¡¢¤½¤ÎÉã¥¶ー¥ë¤È¤¤¤¦·ìÅý¡£¤³¤ì¤¬½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¾¡¤ÁÇÏ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
¢¡¥×¥Á¥×¥éー¥¸¥å(ÌÆ2)
µ³¼ê:ÅÏÊÕÎµÌé
±¹¼Ë:ËÌ³¤Æ»¡¦¾®¹ñÇî¹Ô
Éã:¥¹¥È¥í¥ó¥°¥ê¥¿ー¥ó
Êì:¥é¥Ã¥·¥å¥¹¥Èー¥à
Êì¤ÎÉã:¥¶ー¥ë
ÇÏ¼ç:¥±ー¥¨¥à
À¸»º¼Ô:Éð ËÒ¾ì
¡ÚÁ´Ãå½ç¡Û
1Ãå¡¡¥×¥Á¥×¥éー¥¸¥å¡¡3¿Íµ¤
2Ãå¡¡¥ì¥Ç¥£ー¥Æ¥£¥¢¥é¡¡2¿Íµ¤
3Ãå¡¡¥È¥ì¥ô¥§¥Ê¡¡1¿Íµ¤
4Ãå¡¡¥Ê¥ó¥·¥è¥¦¥È¡¡4¿Íµ¤
5Ãå¡¡¥Ê¥Ã¥¯¥¸¥å¥¨¥ë¡¡7¿Íµ¤
6Ãå¡¡¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥À¡¡6¿Íµ¤
7Ãå¡¡¥í¥·¥å¥Ë¡¡5¿Íµ¤