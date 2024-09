人気コミック『ゴールデンカムイ』(集英社ヤングジャンプ コミックス刊)の実写化プロジェクトとして、山粼賢人主演のドラマシリーズ版第1弾『連続ドラマW ゴールデンカムイ ―北海道刺青囚人争奪編―』が10月6日(日)22時よりWOWOWにて独占放送・配信(全9話)される。このたび各話のエンディングテーマ担当アーティストと楽曲名が発表された。

■『連続ドラマW ゴールデンカムイ ―北海道刺青囚人争奪編―』

10月6日(日)午後10時よりWOWOWにて独占放送・配信(全9話)スタート

公式サイト:kamuy-movie.com



本作のエンディングテーマは、映画版に引き続きACIDMAN、そして[Alexandros]、&TEAM、神はサイコロを振らない、GLIM SPANKY、THE SPELLBOUND、ストレイテナー、名無し之太郎という8組が各話を担当する。発表された各話ごとの担当アーティスト・楽曲名は以下。【第1話 伝説の熊撃ち】曲名:「輝けるもの」アーティスト名:ACIDMAN作詞・作曲 : 大木伸夫プロデュース : ACIDMAN(ユニバーサルミュージック)【第2話 ニシン漁と殺人鬼】曲名:「ユリウス」アーティスト名:[Alexandros]作詞・作曲:川上洋平編曲:[Alexandros](Polydor Records / RX-RECORDS)【第3話 道連れ】曲名:「Feel the Pulse」アーティスト名:&TEAMProduced by CA$HCOW, Junhyuk, Wonderkid(CA$HCOW, Junhyuk, Wonderkid, Ryo Ito, TSINGTAO)(ユニバーサル ミュージック)【第4話 殺人ホテルだよ全員集合!!】曲名:「赤い轍」アーティスト名:GLIM SPANKY作詞:いしわたり淳治・松尾レミ作曲:GLIM SPANKY編曲:亀本寛貴(ユニバーサル ミュージック)【第5話 恐怖の棲む家】曲名:「毒矢」アーティスト名:名無し之太郎作詞・作曲:名無し之太郎編曲:名無し之太郎・横山 裕章(Polydor Records)【第6話 職人の鑑】曲名:「火花」アーティスト名:神はサイコロを振らない作詞・作曲:柳田周作(Polydor Records)【第7話 まがいもの】曲名:「Skeletonize!」アーティスト名:ストレイテナー作詞・作曲 : ホリエアツシプロデュース : ストレイテナー(ユニバーサルミュージック)【第8話 沈黙のコタン】曲名:「雨ニウタレ命ナガレ」アーティスト名:THE SPELLBOUND作詞・作曲・編曲 THE SPELLBOUND(NBCユニバーサル・エンターテイメント)【最終話 大雪山】曲名:「sonet」アーティスト名:ACIDMAN作詞・作曲:大木伸夫プロデュース:ACIDMAN(ユニバーサル ミュージック)そして、アーティストからコメントも到着している。◆ ◆ ◆【ACIDMAN(第1話テーマ曲:「輝けるもの」、最終話テーマ曲:「sonet」) コメント】映画版に引き続き、なんとWOWOWでのドラマ版1話と9話の主題歌を担当させて頂く事になりました。有難い事に、前作の「輝けるもの」は各方面で高い評価を頂き、僕達ACIDMANにとっても、とても大切な楽曲になりました。今回の新曲「sonet」はバタフライエフェクトをテーマに、新たなアプローチでゴールデンカムイの世界を表現してみました。あの日の君の涙はいつか雨になり、きっとどこかの花を咲かす。杉元とアシリパさん達の旅に小さな花を添える事が出来ます様に。大木伸夫(ACIDMAN)◆ ◆ ◆【[Alexandros](第2話テーマ曲:「ユリウス」) コメント】ありとあらゆる鬱憤を晴らすようなロックソングがやっと完成しました。是非ライブで暴れてください。(川上洋平)ゴールデンカムイ、一見シンプルな目的の中に交錯していく様々な過去や思惑がスリリングでカッコ良くて魅了されます。そんな作品のエンディングを担えて光栄です。実写ドラマ化、楽しみです。オソマ。(磯部寛之)◆ ◆ ◆【&TEAM(第3話テーマ曲:「Feel the Pulse」) コメント】EDテーマを担当させていただくことになりました、&TEAMです!漫画好きが多いメンバー一同、本作品の実写ドラマを本当に楽しみにしていますし、テーマ曲として携わることができて光栄に思います。「Feel the Pulse」は力強いボーカルと疾走するリズムで強烈なエネルギーを届けるPunk Rockサウンドの曲です。『ゴールデンカムイ』が描く美しい大自然の壮大なスケールを、この曲で表現できるよう精一杯レコーディングしましたので、ぜひ聴いてください!◆ ◆ ◆【GLIM SPANKY(第4話テーマ曲:「赤い轍」) コメント】壮大な大地と生命とロマンが描かれるゴールデンカムイ、その世界をより強く彩ることができる楽曲を作りたいという情熱で作りました。映像と音楽が重なり合い、同志として共に闘っているように感じてもらいたい。自分たちの身体に張り巡らされた血管が、まるで地図や深く張った木の根のようだと思い、「赤い轍」と言うタイトルを付けました。最高なドラマの後に流れるとっておきの曲、身体の芯まで世界感に浸って聴いていただけると嬉しいです!◆ ◆ ◆【名無し之太郎(第5話テーマ曲:「毒矢」) コメント】この度、連続ドラマ『ゴールデンカムイ』の第5話EDテーマを務めさせていただくことになりました。わたしたちが、舞台である北海道の函館出身ということもあり、楽曲を通して素晴らしい作品に携わることができて大変光栄に思います。雄大な北海道の自然とそこに生ける少女の姿を表すべく、私たちなりの解釈のもとでこの楽曲を制作しました。炯々とした眼光のように、力強く鋭い迫力のある音楽を、是非作品と共にお楽しみください。◆ ◆ ◆【神はサイコロを振らない(第6話テーマ曲:「火花」) コメント】EDテーマとして「ゴールデンカムイ」という作品に携わることができ、誠に光栄でございます。何度死にかけても生に食らいつく、不死身の杉元に自分自身を重ね合わせました。杉元や僕だけでなく、この世界に生きるもの全てが何かと戦いながら生きていて。打ちひしがれたり、生きる気力も、希望すらも喪失してしまった時。そんな時、己の魂に火を灯す為の着火剤として「火花」という曲を書きました。◆ ◆ ◆【ストレイテナー(第7話テーマ曲:「Skeletonize!」) コメント】ゴールデンカムイ劇場版の公開後、すぐに映画館で鑑賞しました。その世界観を生々しく映像化した美術と、俳優陣の役に対する魂の込もった演技に興奮しました。連続ドラマ化、エピソードエンディングテーマとして携わることができて嬉しいです。ストレイテナーとしても楽曲の力で作品に魂を込めたい思いで、過去に類を見ないドラマチックでダンサブルなロックチューンを作りました。ホリエアツシ(ストレイテナー)◆ ◆ ◆【THE SPELLBOUND(第8話テーマ曲:「雨ニウタレ命ナガレ」) コメント】人生をかけて目指す場所があるということ。大切な何かを探そうとすること。ゴールデンカムイに宿る人間の業や命の煌めきを、ダイナミックな音楽で描きたいと思いました。世界が開かれていくような感覚、旅立ちへの期待と不安とときめき。ドラマと共にこの音楽がみなさんの気持ちをさらに鼓舞してくれることでしょう!THE SPELLBOUND◆ ◆ ◆