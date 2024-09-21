Ê¿»³¤¢¤ä¡¢Î¹Àè¤Ç¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÉ×¡¦Â®¿å¤â¤³¤ß¤Á¤¬È¿±þ ¡Ö²Ä°¦¤¤¡ª¡×¡ÖÌþ¤ä¤·¡×¤È¥Õ¥¡¥ó´¿´î
¡¡½÷Í¥¤ÎÊ¿»³¤¢¤ä¡Ê40¡Ë¤¬Î¹Àè¤Ç¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¥Õ¥¡¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢É×¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÂ®¿å¤â¤³¤ß¤Á¡Ê40¡Ë¤âÈ¿±þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÊ¿»³¤¢¤ä ¥«¥á¥éÌÜÀþ¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡2019Ç¯8·î8Æü¤ËÂ®¿å¤È·ëº§¤·¤¿Ê¿»³¡£Instagram¤Ç¤Ï¡¢·ëº§µÇ°Æü¤ò¤ª½Ë¤¤¤¹¤ëÌ©Ãå¤·¤¿É×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¤ª¸ß¤¤¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â®¿å¤¬¼«Âð¤Î¼ñÌ£Éô²°¤ä¥¥ã¥ó¥×Æ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢Ê¿»³¤¬¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤Ç¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ãç¤ÎÎÉ¤¤É×ÉØ¤ÎÍÍ»Ò¤òÅÙ¡¹ÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê¿»³¤Ï20Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿Instagram¤Ç¡¢¡Ö#Ä«¡×¡Ö#Î¹¡×¤ÈÉÕ¤±¡¢°ì¸À¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¥«¥á¥éÌÜÀþ¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢É×¤ÎÂ®¿å¤¬¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤ò¤Ä¤±¤ÆÈ¿±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡Ö²Ä°¦¤¤¡ª¡×¡ÖÌþ¤ä¤·¡×¡ÖÄ«¤«¤éÈþ¤·¤¤Êª¸«¤ì¤Æ¤¤ç¤¦¤â´èÄ¥¤ì¤Þ¤¹¡ª¡×¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë