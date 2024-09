「ノジマTリーグ 2024-2025シーズン」は21日、カルッツかわさきにて木下アビエル神奈川と京都カグヤライズの試合が行われる。試合前に両チームのオーダーが発表された。

■日本生命戦に続く勝利なるか

KA神奈川は開幕戦となった、8月25日の日本生命レッドエルフ戦では主力が躍動し3-1で勝利。昨年プレーオフで敗れた相手に開幕勝利を飾った。

今季初のホームゲームとなる試合で第1マッチのダブルスには張本美和、長粼美柚が起用。第2マッチのシングルスにも張本美が入り2点起用。第3マッチには平野美宇、第4マッチには木原美悠がメンバー入りした。

対する京都は第1マッチに日下部詩季、中村泉月が起用され、第2マッチには出雲美空が起用。第3マッチ、第4マッチに中村、松島美空がそれぞれ入った。

日本代表クラスの豪華布陣をそろえたKA神奈川が昨年4勝している京都との戦い。はたして今季初対戦を制するのはどちらか。

■両チームのオーダー

張本美和/長粼美柚 vs. 日下部詩季/中村泉月

張本美和 vs. 出雲美空

平野美宇 vs. 中村泉月

木原美悠 vs. 松島美空