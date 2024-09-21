¡Ú°²²°¥Ü¡¼¥È¡¦¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹£Ó¡ÛÆ£¸¶ºÚ´õ¤¬£´ÆüÌÜÏ¢¾¡¤Ç¾¡Éé¶î¤±À®¸ù¡¡½®Â¤â¡Ö£³ÆüÌÜ¸åÈ¾¤«¤éÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹°²²°¤Î¡Ö¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¥·¥ê¡¼¥ºÂè£±£³Àï¡¡¥¹¥Ý¥Ë¥ÁÇÕ¡×¤Ï£²£±Æü¤ËÍ½ÁªºÇ½ªÆü¤È¤Ê¤ë£´ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½àÍ¥¾¡Àï¤Ë¿Ê¤à¥Ù¥¹¥È£±£¸¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡½éÆü¤Ï£¶Ãå£²ËÜ¤ÈÂç¤¤¯¤Ä¤Þ¤Å¤¤¤¿Æ£¸¶ºÚ´õ¡Ê£³£¸¡áÅìµþ¡Ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢£´ÆüÌÜ¤ÏÈ´¤¤ÈÆ¨¤²¤ÇÏ¢¾¡¡£ÆÀÅÀÎ¨¤ò£¶¡¦£³£¸¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤²¤Æ¡¢Í½ÁªÆÍÇË¤ËÀ®¸ù¡£¥ì¡¼¥¹¸å¤Ï¡Ö´Ö¤Ë¹ç¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È°ÂÅÈ¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡´Î¿´¤Î½®Â¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡Ö£³ÆüÌÜ¸åÈ¾¤¯¤é¤¤¤«¤éÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Î´¶¤¸¤Ï£³ÆüÌÜ¤è¤ê¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÎ×ÀïÂÖÀª¤ÏÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£¸·î¤Î£Ð£Çµ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤«¤é£³ÀáÏ¢Â³Í¥½ÐÃæ¡¢Á°Àá¤Î¹¾¸ÍÀî¤Ç£ÖÃ¥¼è¤È¹¥¥ê¥º¥à¡£¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ï»ý¤ÁÌ£¤Î¹¶·âÎÏ¤¬À¸¤¤ë£´ÏÈ¤Ç¤ÎÅÐ¾ì¡£¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¹Ô¤¤Þ¤¹¡×¤È±ÔÈ¯¤«¤é³èÏ©¤ò³«¤¯¡£