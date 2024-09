コンパクトなボディ！BLUETTI「B300K」

BLUETTIは、多くのニーズに応える拡張バッテリー「B300K」をコンパクトなボディで発売中です。

BLUETTIは、多くのニーズに応える拡張バッテリー「B300K」をコンパクトなボディで発売中。

近年、増えつつある地震や台風などの自然災害に備える方法として、ポータブル電源やソーラーパネルが注目されています。

停電になると不便なだけではなく、連絡手段が途絶えることや、気候によっては命にかかわることもあり得ます。

停電が長期にわたることも想定しなければなりません。

家族全員の命を守るためにも、少しでも容量の大きいポータブル電源を準備しておきたいものです。

そこで拡張バッテリーの出番です。

防災面だけではなく、アウトドアや日常の使用でも、容量は大きい方が望ましいでしょう。

いま手元にあるポータブル電源の容量を簡単に増やすことができるなら、それが一番簡単でコストも抑えられます。

BLUETTIの在来機種である拡張バッテリーB300/B300Sと比べて、B300Kはより多くの製品との組み合わせが可能になりました。

AC200MAX/AC200L/AC300/AC500など多数の機種に対応することができ、さらにB230/B300/B300Sとも互換性があり、必要に応じて組み合わせることで理想的なバックアップ電源のソリューションとなるでしょう。

今回、新発売となったB300Kは、2764.8Whの大容量で、重量は29.5kgとなっており、B300に比べてサイズは25%、重さは18%の軽量小型化を実現しています。

安全性の高いリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用し、充放電サイクルは4,000回を超え、従来モデルより寿命を16%向上させて、安心・安全・長寿命で環境にも優しい製品となっています。

また、B300KにはUSB-Aポートが付いており、携帯電話やタブレット、扇風機などを充電することができるので、いざという時の情報収集などに役立ちます。

自然災害は、いつどこで起こるかわかりません。

普段からもしもの時を想定し、準備を万全にしておくことで、日常生活を安心して過ごせるのではないでしょうか。

新発売早割キャンペーンとして2024年9月2日〜10月2日の期間、公式サイトで限定クーポンを使用すると、特別価格で購入できます。

■新発売早割キャンペーン概要

キャンペーン期間:10月2日(水)まで

期間限定特別価格:139,800円(税込)

公式会員限定価格:129,800円(税込)

公式限定クーポン:B300KPR(B300Kシリーズ適用 - 5%OFF)

■購入先

公式サイト : https://www.bluetti.jp/products/bluetti-b300k

Amazon公式ストア : https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0DD42YRDR

楽天市場 : https://item.rakuten.co.jp/bluettijapan/bluettijapan_b300/

Yahoo!ショッピング: https://store.shopping.yahoo.co.jp/poweroak/b300.html

■「B300K」デビューキャンペーン

UNICEF(国際連合児童基金)によると、極度の貧困の状態にある子どもはアフリカを中心に世界で3億5,600万人いるそうです。

BLUETTIは持続可能な社会の実現を目指し、社会課題の解決に力を入れています。

その一つがLAAF(Lighting An African Family)プログラムです。

LAAFプログラムはBLUETTIとその顧客が協力し、ユニークな方法でアフリカの子供たちを支援してきました。

例えば、世界中でBLUETTIの対象製品が購入されるたびに、アフリカの貧困家庭へソーラー発電とLED照明がセットになったシステムが贈呈され、その生活に明かりを灯すというものです。

このLAAFプログラムの明かりは、アフリカの貧困世帯の子供たちの教育の機会を広げ、貧困から抜け出すきっかけとなり、やがてアフリカの環境を変えるかもしれません。

