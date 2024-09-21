È¹ÀëÇ·¡¡¡Ö¥ª¥ó¥Ê¤Î¥½¥Î¡×Åðºîµ¿ÏÇÁûÆ°¤Ë¡Ö²æ¡¹¤â¤¿¤Þ¤Ë¤¢¤ë¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Î¥×¥é¥¤¥É¤Ê¤ó¤À¤è¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ê¥¤¥Ä¤ÎÈ¹ÀëÇ·¡Ê46¡Ë¤¬21Æü¡¢TBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥Ê¥¤¥Ä¤Î¤Á¤ã¤¤Á¤ã¤ÂçÊüÁ÷¡×¡ÊÅÚÍËÁ°9¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Ì¡²è·ÏYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥ª¥ó¥Ê¤Î¥½¥Î¡×¤ò¤á¤°¤ëÁûÆ°¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡º£·î16Æü¤Ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ü¤¿¤«¤ª¤¬SNS¤òÄÌ¤¸¡¢Æ±¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¼«¿È¤Î¥Í¥¿¤¬Åðºî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¹ðÈ¯¡£¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¤¬¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¥Í¥¿¤ÈÁ´¤¯Æ±¤¸¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¤â¤Î¤¬¡¢¥ª¥ó¥Ê¤Î¥½¥Î¤ÇÌ¡²è¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢Æ±¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÏÅö³ºÆ°²è¤ò°ì»þÈó¸ø³«¤Ë¡£±¿±Ä¤Ï¼Õºá¤·¡ÖÅö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ²áµî¤ËÅê¹Æ¤·¤¿°ìÉô¤ÎÆ°²è¤ÎÆ°²è¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡¢ËÜ·ïÅê¹Æ¼Ô¤ÎÆ°²è¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÆ°²è¥¿¥¤¥È¥ë¤È°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢µÚ¤ÓËÜ·ïÆ°²è¤ÎºîÀ®¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢ËÜ·ïÅê¹Æ¼Ô¤ÎÆ°²è¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò»²¹Í»ñÎÁ¤È¤·¤ÆÍÑ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤Ê¤ª¡¢ËÜ·ïÆ°²èÆâ¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ä¥»¥ê¥Õ¼«ÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÜ·ïÅê¹Æ¼Ô¤ÎÆ°²è¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¼Â¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡È¹¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ã¤Æ²æ¡¹¤â¤¿¤Þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¡Ö²Î¤È¤«¤Ï¡ÊÃøºî¸¢¤Ë¡Ë°ú¤Ã¤«¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡£¤ª¾Ð¤¤¤Ï·ë¹½¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Î¥×¥é¥¤¥É¤Ê¤ó¤À¤è¡×¡ÖÊ¢Î©¤Ä¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£