¡Ö¤²¤Ã¡ª¥Û¥Æ¥ë¡ª¡×£Ô£ÖÁûÁ³¡¡¤Ü¤ë½Î¡¦ÅÄÊÕÃÒ²Ã¤¬¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥¤ÈÇ®°¦È¯Å¸¤«¡¡¼ÂÌ¾¸øÉ½¤ËÈáÌÄ¡¡¥¬¥Á¤Î¥Ç¡¼¥È£²²ó¡¢½÷·Ý¿Í³¦¤Ë¡Ö³×Ì¿¡×¤È¾×·â
¡¡½÷»Ò¥°¥ë¡¼¥×¡¢¤Ü¤ë½Î¤¬£±£¸ÆüÊüÁ÷¤Î£Á£Â£Ã¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤³¤ìÍ¾ÃÌ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤Ë½Ð±é¡£ÅÄÊÕÃÒ²Ã¡Ê£´£°¡Ë¤¬·ÝÇ½¿Í¤«¤é¤ÎÄ¹Ç¯¤ÎÍ¶¤¤¤Ë±þ¤¸¡¢¥Ç¡¼¥È¤ò£²²ó½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄÊÕ¤¬¡Ö¡Ê·ÝÇ½³¦¤Ç¡ËÌÜ¤¬Èî¤¨¤¹¤®¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¥¤¥±¥á¥ó¤È¤·¤«·ëº§¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿Î®¤ì¤«¤é¡¢³èÆ°¤·¤Æ¤ë¤Î¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤¹¤´¤¤¡¢¥Ç¡¼¥È¤Ï¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤ä¥ª¥À¥¦¥¨¥À¤¬¡Ö¤¨¤¨¤¨¡¼¤Ã¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡ÁêÊý¤¢¤ó¤ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ü¤ë½Î¤È¥í¥±¤Ç°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Áê¼ê¤«¤éÏ¢ÍíÀè¸ò´¹¤òÍê¤Þ¤ì¡¢°Ê¹ß£²Ç¯¤Û¤É¡¢ÅÄÊÕ¤Ë¤À¤±ÃÂÀ¸Æü¤Ë½ËÊ¡¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¡£¤µ¤é¤ËÅÄÊÕ¤¬Áê¼ê¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¡¢¤Ä¤¤¤Ë¿©»ö¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¡£
¡¡¾Æ¤Ä»²°¤Ç¿©»ö¸å¡¢¥«¥Õ¥§¤Ë¹Ô¤¯¤«»¶Êâ¤¹¤ë¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢ÅÄÊÕ¤Ï½µ´©»ï¤Ë¼è¤é¤ì¤¿¤¤¤È¤ÎÍýÍ³¤Ç»¶Êâ¤òÁªÂò¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥«¥Õ¥§¤â¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ä¡£ÅÄÊÕ¤Ï¡Ö¤½¤·¤¿¤é¥Û¥Æ¥ë¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤¬¥³¥ó¥Ó¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¶Ã¤¤¤¿¡£
¡¡¿¿Áê¤Ï¡ÖÆþ¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Î¥«¥Õ¥§¤À¤Ã¤¿¡×¤½¤¦¤À¤¬¡¢ÅÄÊÕ¤Ï¡Ö¤À¤«¤éºÇ½é¡¢¤²¤Ã¡ª¥Û¥Æ¥ë¡ª¤Ã¤Æ¡£¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤¤¤¤¥Û¥Æ¥ë¤Ç¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¶¦±é¿Ø¤¬Áê¼ê¤òÃµ¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤¢¤ó¤ê¤È¤¤ê¤ä¤Ï¤ë¤«¤¬¡Ö¶¦±é¤·¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¡Ö¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤µ¤ó¤Ï¥º¥Ö¥º¥Ö¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡ÅÄÊÕ¤¬¡¢¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¡ÖÎëÌÚ¿Ç·¤µ¤ó¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢»³Æâ·ò»Ê¤¬¡Ö¤Ï¤¢¤Ã¡ª¡©¡×¤ÈÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¥ª¥À¥¦¥¨¥À¤¬¡Ö¤¨¤¨¤¨¡¼¤Ã¡ª¡©¡×¤ÈÈáÌÄ¤ò¤¢¤²¤¿¡£
¡¡¤¢¤ó¤ê¤Ï¡Ö¤³¤ì½÷·Ý¿Í³¦¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡×¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¡¢¿¢ÅÄ»çÈÁ¤¬¡Ö³×Ì¿¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¶½Ê³¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ç¡¼¥È¤Ï£²²ó¡£¤¢¤ó¤ê¤¬¡ÖÀ¤¤Ç¤Ï£³²óÌÜ¤Ç·è¤Þ¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡»³Æâ¤Ï¡Ö¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤±¤ÉÁ´¤¯¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡£Á´±³¤ä¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¥¤¥¸¤ê¡¢¿¢ÅÄ¤â¡Ö¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¡£