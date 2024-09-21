¡ÖÈ¿¾Ê¤Î·«¤êÊÖ¤·¡×¤ÇÈ¾À¤µª¡áÄêÇ¯¤Î¾±Ç·½õ¤¬²ñ¸«¡½ÂçÁêËÐ
¡¡ÂçÁêËÐ½©¾ì½ê¤òºÇ¸å¤ËÄêÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÂè£³£¸ÂåÌÚÂ¼¾±Ç·½õ¡áËÜÌ¾º£²¬±Ñ¼ù¡¢Åçº¬¸©½Ð¿È¡¢¹âÅÄÀîÉô²°¡á¤¬£²£±Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤ËÎ×¤ß¡¢¡ÖÈ¿¾Ê¤Î·«¤êÊÖ¤·¡£Ã£À®´¶¤â¤¿¤Þ¤Ë¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÌóÈ¾À¤µª¤ËµÚ¤ó¤ÀÅÚÉ¶À¸³è¤ò²óÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯£±£²·î¡¢£²£°£±£µÇ¯½Õ¾ì½ê¤òºÇ¸å¤ËÉÔºß¤À¤Ã¤¿¹Ô»ÊºÇ¹â°Ì¤ÎÌÚÂ¼¾±Ç·½õ¤Ë¾º¿Ê¤·¤¿¡£º£¾ì½ê¤ÎÀé½©³Ú¤¬£¶£µºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡£¡Ö¶öÁ³¤Ê¤Î¤«¡¢É¬Á³¤Ê¤Î¤«¡£ÁêËÐ¤Ï±Ê±ó¤ËÂ³¤¯¡£¼«Ê¬¤Îº²¤Ï¤º¤Ã¤È¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¡×¤È´¶³´¤Ë¿»¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£±Ç¯Ì¾¸Å²°¾ì½ê¤ÎÀé½©³Ú¤Ç²£¹ËÇòË²¤¬¡¢Âç´Ø¤À¤Ã¤¿¾È¥ÎÉÙ»Î¤È¤ÎÁ´¾¡ÂÐ·è¤òÀ©¤·¡¢»Ë¾åºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë£´£µ²óÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¿ë¤²¤¿°ìÈÖ¤¬»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤¢¤½¤³¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿ÁêËÐ³¦¤ÎÊý¡¹¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¸ì¤Ã¤¿¡£¡¡