º´Æ£¹°Æ»¡¡¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡Ö¹ø²ó¤ê¤Ï¿¨¤é¤ì¤Æ¤âÁ´¤¯´¶³Ð¤¬Ìµ¤¯¡Ä¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Îº´Æ£¹°Æ»¡Ê£µ£¶¡Ë¤¬£²£±Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ËÎå¤àÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÀÔ¿ñ¹¼ºÉ¡×¤òÈ¯¾É¤·¥ê¥Ï¥Ó¥êÀ¸³è¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëº´Æ£¤Ï¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦ÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¹ø²ó¤ê¤Ï¿¨¤é¤ì¤Æ¤âÁ´¤¯´¶³Ð¤¬Ìµ¤¯¡¢Î¾Â¤Ï¸Ô´ØÀá¤«¤é¤Ä¤ÞÀè¤Þ¤Çáã¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢È©´¶³Ð¤Ï£¶³ä¤¯¤é¤¤Ìá¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÄË¤ß¤È²¹ÅÙ¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤ÏÉ¬¤º¼ê¤Ç¿å²¹¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤«¤éÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£ÇÓÝõ¾ã³²¤â¾¯¤·¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥È¥¤¥ìµÙ·Æ¤Ï·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸½ºß¤ÎÂÎ¤Î¾õ¶·¤ò¾Ü¤·¤¯ÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¡ØÀÔ¿ñ¹¼ºÉ¡Ù¤Ï´°¼£¤·¤Ê¤¤ÉÂµ¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é°ìÀ¸¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀäÂÐ¤ËÉé¤±¤Þ¤»¤ó¡×¤È²þ¤á¤Æ¸Ç¤¤·è°Õ¤òÉ½ÌÀ¡£¡Ö¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤ó¡¢°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡¡¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¤¹¤ì¤ÐÉ¬¤ºÂÎ¤Î¤É¤³¤«¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£ÂÎ¤¬±þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¾¯¤·¤Ç¤â²óÉü½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¿Í¡¹¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¤¿¡£