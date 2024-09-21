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Bonus Track
12. ÀÄ¤¤¼Ö (Live from SPITZ JAMBOREE TOUR 2021 ¡ÈNEW MIKKE¡É)
13. ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó (Live from SPITZ JAMBOREE TOUR ¡Ç23-¡Ç24 ¡ÈHIMITSU STUDIO¡É)
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ÀÄ¤¤¼Ö (Music Video HD Remaster)
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