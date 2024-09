人気作曲家の石塚玲依によるピアノソロ・シリーズ「イーゼルの上の音楽」の第5弾リリース

Virgoは、同社が運営する音楽レーベル「DICT Records」によるピアノソロ・シリーズ「イーゼルの上の音楽」の第5弾シングル『ノクチルカ』を、9月20日(金)にリリースした。

同社は、web3/DAOによる共創イノベーションのための社会実験コミュニティDICTから派生した企業だ。

第5弾シングル『ノクチルカ』がリリース

「DICT Music DAO」は、DICTが構築中の作曲家・演奏家・デザイナー・リスナーによる音楽制作と、その活用のためのサンドボックス・コミュニティ。

「DICT Music DAO」は、web3を活用した新たな仕組みのもと、クリエイターたちのバックボーンにある芸術性の高い作品を自立分散的に生み出し、その高い収益性の実現により、クリエイターのより良い制作環境の循環を目指している。

同シリーズ「イーゼルの上の音楽」は、このβ版から生まれるもの。多数のTVアニメのための楽曲を制作する作曲家の石塚玲依氏が作曲と音源制作、イラストレーターでありデザイナーの熊谷ゆ〜ほ氏がジャケットイラストとデザインを担当した共創作品。

これまでに4作品をリリースし、今回第5弾シングルとなる『ノクチルカ』をリリースした。

ピアノソロ作品集「イーゼルの上の音楽」

「イーゼルの上の音楽」は、特定の形式に固執しない、キャンバスの上に自由に描かれる絵画のようなイメージのピアノソロ作品集。

隔週金曜日にSpotify、Apple Music、YouTube Musicをはじめとした、各音楽配信サービスよりリリースしている。



「イーゼルの上の音楽」より、10月4日(金)には『星図の鳥たち(英題 :Birds in star chart from Music on the easel)』、10月18日(金)には『静謐なレリーフ(英題: Tranquil relief from Music on the easel)』、



11月1日(金)には『水光を紡ぐ人魚(英題: Mermaid weaving water light from Music on the easel)』、11月15日(金)には『鳳凰(英題: Houou from Music on the easel)』、11月29日(金)には『不透明な精霊(英題: Opaque Spirit from Music on the easel)』をリリース予定。



また、12月13日(金)に『純潔で虚ろなワルツ(英題: Pure and empty waltz from Music on the easel)』をリリース。そして、12月27日(金)に『ルリビタキ(英題: Ruribitaki from Music on the easel)』をリリース予定だ。

以降の作品も順次リリースが予定されている。なお、一部音楽配信サービスでは、上記予定日よりもリリースが遅れる場合があり、上記リリース予定は予告なく変更となる場合がある。

石塚玲依氏による作品へのコメント



作曲家の石塚玲依氏は、作品について“「イーゼルの上の音楽」とはそもそもは、2曲で構成された組曲の名称として考えていたものでしたが、出来上がった楽曲をディレクターに確認してもらったところ、今後、定期的に曲が追加されていく、形式や洋式に縛られない自由度の高い組曲としたらいいのではないかと提案してもらいました。

絵画的なイメージを持った音楽は今後も作っていくつもりではいたので、そのアイデアはとてもいいと思い、続く作品も書き進めました。

絵画で組曲というとムソルグスキーの組曲『展覧会の絵』が思い浮かびますが、この組曲はゆくゆく演奏される際は、日々追加されていく楽曲から奏者のセンスで曲を選び自由に組み合わせて、自分の展覧会を作るかのようにすることができるようになります”とコメントを寄せた。

熊谷ゆ〜ほ氏による作品へのコメント



ジャケット・アートワークの熊谷ゆ〜ほ氏は、“ご依頼を受けた時、楽曲とともに「イーゼルをいれる」という条件と、参考資料にキュビズムの作品をいくつかいただきました。

イーゼルを真ん中に配置することは早くに決まったのですが、キャンバスの中身や背景は曲を聴き込んだりキュビズムの作品をたくさんみたりして、じっくり制作しました。

結果的に背景は空間を幾何学的な区切りで分けて、色によってさまざまな情景や温度感を感じられる背景になり、キャンバスの中身はピアノをキュビズム的に見て、本来であれば見えない画角であったり、内部の構造まで分解して一つの画角に収めるような形で制作してみました。楽曲と共に楽しんでいただけると幸いです。”とコメントを寄せている。

「イーゼルの上の音楽」で、美しいピアノの音色を楽しんでみては。

『ノクチルカ』各音楽配信サービスへのリンク:https://lnk.to/zPWjJWHd

Virgo公式サイト:https://www.virgo-all-creation.com/dict-records

(佐藤 ひより)