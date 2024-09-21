21日、中山競馬場で行われたカンナステークス(2歳・オープン・芝1200m)は、スタート一息もダッシュ良くハナを奪い、直線で後続を突き放したC.ルメール騎手騎乗の1番人気エコロジーク(牡2、栗東・森秀行厩舎)が、4番人気モズナナスター(牝2、栗東・矢作芳人厩舎)に2.1/2馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分07秒2(良)。

さらに3/4馬身差の3着に2番人気レイピア(牡2、栗東・中竹和也厩舎)が入った。なお、3番人気モジャーリオ(牡2、美浦・斎藤誠厩舎)は4着に終わった。

勝ったエコロジークは、父Twirling Candy、母Lily Pod、その父Bernsteinという血統の米国産馬。8月の新潟の新馬戦に続く無傷の2連勝を飾った。勝ちタイム1分07秒2は、2020年8月16日にフリードがマークした1分07秒5を0秒3更新する2歳日本レコード。また、中山芝1200mの2歳レコード更新は2001年12月16日のサーガノヴェル(1分07秒8)以来、23年ぶりとなった。

【勝ち馬プロフィール】

◆エコロジーク(牡2)

騎手:C.ルメール

厩舎:栗東・森秀行

父:Twirling Candy

母:Lily Pod

母の父:Bernstein

馬主:原村正紀

生産者:Caldara Farm Inc. & William R. Hilliard Jr.

【全着順】

1着 エコロジーク 1人気

2着 モズナナスター 4人気

3着 レイピア 2人気

4着 モジャーリオ 3人気

5着 ナムラトロム 6人気

6着 カパラミプ 8人気

7着 ラブアイミー 5人気

8着 スンシム 7人気