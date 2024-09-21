½÷»Ò¥¹¥È¥ê¡¼¥È°ËÆ£ÈþÍ¥£²°Ì¡¢µÈÂôÎø¤Ï£´°Ì¡Ö»×¤Ã¤¿ÅÀ¿ô¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Æ²ù¤·¤¤¡×¡Ä£Ø¥²¡¼¥à¥ºÀéÍÕ
¡¡¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¹ñºÝÂç²ñ¡Ö£Ø¥²¡¼¥à¥º¡×ÀéÍÕÂç²ñ¡ÊÆÉÇä¿·Ê¹¼Ò¶¨ÎÏ¡Ë¤Ï£²£±Æü¡¢¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥É½÷»Ò¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤Î·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¯¥í¥¨¡¦¥³¥Ù¥ë¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¡£
¡¡£²°Ì¤Ï°ËÆ£ÈþÍ¥¤Ç¡¢£³°Ì¤Ï¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶ä¥á¥À¥ë¤ÎÀÖ´ÖÑÛ²»¡Ê¤ê¤º¡Ë¡£¸ÞÎØ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ÎµÈÂôÎø¡Ê¤³¤³¡Ë¤Ï£´°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°ËÆ£¤Ï¡¢¡Ö£²°Ì¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¡£°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Îµ»¤Î´°À®ÅÙ¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤È¡¢Î®¤ì¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥é¥ó¤Î¹½À®¤¬É¾²Á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤À¤±¤Îµ»¤òºî¤ê¡¢ÂÎÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢µÈÂô¤Ï¡Ö»×¤Ã¤¿ÅÀ¿ô¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Æ²ù¤·¤¤ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¹¶¤á¤Æ¾è¤ì¤¿¤³¤È¤Ç²ù¤¤¤Ê¤¯½ª¤ï¤ì¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¦·ë²Ì¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê
£±°Ì¡¡¥¯¥í¥¨¡¦¥³¥Ù¥ë¡¡£¸£·¡¦£³£³
£²°Ì¡¡°ËÆ£ÈþÍ¥¡¡£¸£´¡¦£°£°
£³°Ì¡¡ÀÖ´ÖÑÛ²»¡¡£¸£³¡¦£°£°
£´°Ì¡¡µÈÂôÎø¡¡£¸£²¡¦£¶£¶
£µ°Ì¡¡¾¾ËÜÀãÀ»¡¡£·£¹¡¦£³£³
£¶°Ì¡¡Ãæ»³ÉöÆà¡¡£·£·¡¦£¶£¶
£·°Ì¡¡¾åÂ¼°ª¡¡£·£µ¡¦£¶£¶
£¸°Ì¡¡¥ï¥ê¡¼¥é¥ä¡¼¡¦¥¹¥Ã¥«¥»¥à¡Ê¥¿¥¤¡Ë¡¡£·£°¡¦£°£°