東京ディズニーランドは、「バズ・ライトイヤーのアストロブラスター“コンプリート・ザ・ミッション!”」を開催中!

アトラクション「バズ・ライトイヤーのアストロブラスター」のミッション完了に向けて楽しめるスペシャルイベントです。

そんな「バズ・ライトイヤーのアストロブラスター“コンプリート・ザ・ミッション!”」デザインのポップコーンボックスが提供されています。

東京ディズニーランド「バズ・ライトイヤーのアストロブラスター“コンプリート・ザ・ミッション!”」ポップコーン

価格:400円

販売期間:2024年9月19日(木)~10月31日(木)

東京ディズニーランドで約20年間ゲストに楽しまれたアトラクション「バズ・ライトイヤーのアストロブラスター」は、2024年10月31日(木)のパークの閉園をもってクローズが決定。

それに伴い、東京ディズニーランドでは、7月2日(火)~10月31日(木)の期間、アトラクションのミッション完了に向けて楽しめるスペシャルイベント「バズ・ライトイヤーのアストロブラスター“コンプリート・ザ・ミッション!”」を開催中です。

トゥモローランドをはじめとしたパーク内の一部のポップコーンワゴンでは、「バズ・ライトイヤーのアストロブラスター“コンプリート・ザ・ミッション!”」ならではのデザインが描かれたレギュラーボックスを数量限定で提供中。

ディズニー/ピクサー映画『トイ・ストーリー』シリーズの主人公「バズ・ライトイヤー」がデザインされたポップコーンボックス。

悪の帝王「ザーグ」と

リトル・グリーン・メン(エイリアン)たちが全面にデザインされています。

「バズ・ライトイヤーのアストロブラスター“コンプリート・ザ・ミッション!”」のロゴも描かれています☆

ついにフィナーレを迎える「バズ・ライトイヤーのアストロブラスター」

スペシャルイベント「バズ・ライトイヤーのアストロブラスター“コンプリート・ザ・ミッション!”」期間中にぜひ特別デザインのポップコーンも愉しんでくださいね!

※アトラクション「バズ・ライトイヤーのアストロブラスター」および商品施設「プラネットM」は、10月31日(木)のパーク閉園をもってクローズいたします。

※「バズ・ライトイヤーのアストロブラスター」は、富士フイルム株式会社が提供しています。

