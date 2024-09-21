¡ÖºÆ¸½ÅÙ¤Ë´¶Æ°¡ª¡×à¶Ë°½÷²¦á¤ÇÏÃÂê¤ÎàÅÁÀâ¥¿¥Ã¥°£´¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¥Õ¥¡¥óÂç´¶·ã¡ª¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë°Ì¤½¤Ã¤¯¤ê¡ª¡×
¡¡¸µ¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ÎÂç¿¹¤æ¤«¤ê¡Ê62¡Ë¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£19Æü¤«¤éÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Netflix¥É¥é¥Þ¡Ö¶Ë°½÷²¦¡×»£±Æ»þ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Âç¿¹¤µ¤ó¤Ï1980Ç¯Âå¶õÁ°¤Î½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥Ö¡¼¥à¤ÎÃæ¡¢³èÌö¤·¤¿ÅÁÀâ¤Î¥¿¥Ã¥°¥Á¡¼¥à¡Ö¥À¥¤¥Ê¥Þ¥¤¥È¡¦¥®¥ã¥ë¥º¡×¤Ç¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤À¤Ã¤¿¥¸¥ã¥ó¥ÜËÙ¡Ê61¡Ë¤µ¤ó¤È¡¢¥É¥é¥Þ¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌò¤ò±é¤¸¤¿½÷Í¥¤Î¶ùÅÄ°É²Ö¡Ê28¡Ë¡¦°ÂÎµ¤¦¤é¤é¡Ê37¡Ë¤È¤Î£´¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¸ø³«¡£¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂç¿¹¤æ¤«¤êÌò¤Î¶ùÅÄ°É²Ö¤µ¤óÎ®ÀÐ½÷Í¥¤µ¤ó¡£13¥¥í¤âÂÎ½ÅÁý¤ä¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤Í¡ª¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥»¥ó¥¹¤âÀ¨¤¤¡ª¤Ã¤Æ¡ÊÄ¹Í¿¡ËÀé¼ï¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¿¤è¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¤ß¤¿¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¥É¥é¥Þ¤Ø¤Î´¶ÁÛ¤ä¡Ö¤æ¤«¤ê¤µ¤óÌò¤Î½÷Í¥¤µ¤ó¤¬¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ç¶Ã¤¤¤¿¤Î¤ÈºÆ¸½ÅÙ¤Ë´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡Ö¤è¤¯¤¾¤³¤³¤Þ¤Ç´ó¤»¤¿¤Ê¡ª¤Ã¤Æ´¶¿´¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡ª¡×¡Ö²û¤«¤·¤¤¡ª¤¢¤Îº¢¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´¶ÁÛ¤È¤·¤Æ½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¡¢Âç¿¹¤µ¤ó¤â¥³¥á¥ó¥È¤ØÊÖ¿®¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤¿¡£