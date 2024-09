Aぇ! group、2ndシングル「Gotta Be」の期間限定オリジナル動画の内容を発表

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■期間限定オリジナル動画として、各形態ごとに異なるコンテンツを用意!

10月9日に発売されるAぇ! group 2ndシングル「Gotta Be」(読み:ガラビー)に封入されるシリアルコードを入力して視聴できる形態別の期間限定オリジナル動画の内容が発表された。

初回限定盤A、初回限定盤B、初回限定盤C、通常盤のいずれも初回プレス分に封入されているシリアルコードひとつで、各形態別となるオリジナル動画(ストリーミング)を10月8日12時から10月22日18時までの期間限定で視聴できる。

期間限定動画は、初回限定盤Aが「Gotta Be」Behind the Scenes(レコーディング)、初回限定盤Bが「Gotta Be」Behind the Scenes(レコーディングメンバーコメント)、初回限定盤Cが「ネオンライト」Behind the Scenes、通常盤が「Gotta Be」Behind the Scenes(振り入れ)となっている。

リリース情報

2024.10.09 ON SALE

SINGLE「Gotta Be」

「Gotta Be」購入者対象 期間限定オリジナル動画視聴特設ページ

https://www.universal-music.co.jp/aegroup/gottabe1009/

「Gotta Be」特設サイト

https://sp.universal-music.co.jp/aegroup/gottabe/

Aぇ! group OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/157

https://www.universal-music.co.jp/aegroup/