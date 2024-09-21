ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÄ¶Â®177¥¥í52¹æ¤ò24ºÐ¡¦Âç³ØÀ¸¤¬¥¥ã¥Ã¥Á¡ª¡¡¿ÍÀ¸3ÅÙÌÜ¤ÎÌîµå´ÑÀï¤Ç¹¬±¿¡ÖÀäÂÐ¤ËÇä¤é¤Ê¤¤¤è¡ª¡×
ËÜµòÃÏ¥í¥Ã¥¡¼¥ºÀï
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï20Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö21Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¥í¥Ã¥¡¼¥ºÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£5²ó¤Ë2»î¹çÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë52¹æµÕÅ¾2¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤¿¤Î¤Ï24ºÐ¤ÎÂç³ØÀ¸¡£¡ÖÀäÂÐ¤ËÇä¤é¤Ê¤¤¤è¡ª¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï1-2¤Î5²ó¡¢2»àÆóÎÝ¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè3ÂÇÀÊ¡¢¥í¥Ã¥¡¼¥ºº¸ÏÓ¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥É¤«¤éÃæ±Û¤¨¤ËµÕÅ¾2¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¹â¤á¤ÎÂ®µå¤ò¤È¤é¤¨¤ë¤È¡¢ÂÇµåÂ®ÅÙ110.1¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó177.2¥¥í¡Ë¡¢Èôµ÷Î¥423¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó129¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤È¤¤¤¦ÂçÈôµå¤¬Ãæ·øº¸¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¡£¾ìÆâ¤ÏÇ®¶¸¤ËÊñ¤Þ¤ì¡ÖMVP¥³¡¼¥ë¡×¤¬ÌÄ¤ê¤ä¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡²ÈÂ²¤Ç´ÑÀï¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹ºß½»¤Î24ºÐ¥¢¥é¥ó¡¦¥á¥ó¥Ç¥¹¤µ¤ó¤¬ËÜÎÝÂÇ¥Ü¡¼¥ë¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¡£¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¡ª¡¡¿ÍÀ¸¤Ç3ÅÙÌÜ¤Î´ÑÀï¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢½é¤á¤ÆËÜÎÝÂÇµå¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤¿¤è¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡ÖÂÇµå¤¬¤³¤Ã¤Á¤ËÈô¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Î¤¬¸«¤¨¤¿¡£¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿¤è¡£¥Í¥Ã¥È¤ËÍî¤Á¤ë¤Î¤¬¸«¤¨¤¿¤«¤é¡ØÊá¤ê¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤ã¡Ù¤Ã¤ÆÁö¤Ã¤¿¤è¡×¤È¶½Ê³¤òÍÞ¤¨¤¤ì¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç³Ø¤Ç¼Ò²ñ³Ø¤ò³Ø¤Ö¥á¥ó¥Ç¥¹¤µ¤ó¤ÏÂç¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¡£¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤Ï²È¤ËÊÝ´É¤¹¤ë¡£ÀäÂÐ¤ËÇä¤é¤Ê¤¤¤è¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¡Ö¿ÍÀ¸½é¤á¤Æ¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥Ü¡¼¥ë¤Ç¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ï¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤À¡×¤È¸ì¤ê¡¢¼èºàÃæ¤â¼Ì¿¿¹¶¤á¤Ë¹ç¤¤¡¢¾åÃå¤Î²û¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÂç»ö¤½¤¦¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë