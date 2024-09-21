²Æ½ÕÏ¢Â³¹Ã»Ò±à¤ËÄ©¤àÇò³ò³Ø±à¤¬½©½éÀï¤òÆÍÇË
¡¡¡þÂè77²ó½©µ¨ËÌ³¤Æ»¹â¹»ÌîµåÂç²ñ½½¾¡»ÙÉôÍ½ÁªA¥Ö¥í¥Ã¥¯1²óÀï¡¡Çò³ò³Ø±à 4¡½0 ÂÓ¹ÎÐÍÛ¡Ê2024Ç¯9·î21Æü¡¡ÂÓ¹¤Î¿¹¡Ë
¡¡º£²Æ¹Ã»Ò±à¤ËËÌËÌ³¤Æ»ÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿Çò³ò³Ø±à¤¬4¡½0¤ÇÂÓ¹ÎÐÍÛ¤òÂà¤±¡¢½©½éÀï¤Ë²÷¾¡¤·¤¿¡£
¡¡Çò³ò³Ø±à¤Ï0¡½0¤Î6²ó1»à°ìÎÝ¤Ç¡¢²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î3ÈÖ¡¦¾å°ìñ¥¡Ê¤¸¤ç¤¦¡¦¤¤¤Ã¤µ¡ËÍ··â¼ê¡Ê2Ç¯¡Ë¤Îº¸Ãæ´Ö»°ÎÝÂÇ¤ÇÀèÀ©¡£¤µ¤é¤Ë¼ç¾¤ÎÂçÀ¾ÍÚÅÍÊá¼ê¡Ê2Ç¯¡Ë¤ÎÍ·¥´¥í¤Î´Ö¤Ë2ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë7²ó¤Ë2ÅÀ¤òÄÉ²Ã¡£Åê¤²¤Æ¤Ï3Åê¼ê¤¬·ÑÅê¤·¡¢4²ó¤«¤éÅÐÈÄ¤·¤¿¹Ã»Ò±à¥á¥ó¥Ð¡¼¤Îº¸ÏÓ¡¦¿ÀÃ«½Õ¶õ¡Ê2Ç¯¡Ë¤¬5²óÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¤¿¡£
¡¡²Æ½ÕÏ¢Â³¹Ã»Ò±à¤Ë¸þ¤±¤ÆµµÅÄÄ¾µª´ÆÆÄ¡Ê37¡Ë¤Ï¡Ö»î¹ç¤ò½Å¤Í¤Æ¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¹¶¼é¤ËÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤¿¾å¤Ï¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¤ÎÆ¬¤òÄ¶¤¨¤ë¥é¥¤¥Ê¡¼À¤ÎÂÇµå¤ò°Õ¼±¤·¤¿¡£²Æ¤Ë¹Ã»Ò±à¤Ë¹Ô¤±¤¿¤Î¤Ï3Ç¯À¸¤Î¤ª¤«¤²¡£1¾¡1¾¡¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿¤¤¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£