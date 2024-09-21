CL¥â¥Ê¥³Àï¤Ç¥Ñ¥¹¥ß¥¹¤òÈÈ¤·¤¿¥Æ¥¢¡¦¥·¥å¥Æ¡¼¥²¥ó¤Ø¤Î¹óÉ¾¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¡¸½ÃÏ»æ¡Ö¥Ð¥ë¥µ¤ò´í¸±¤Ë»¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï19Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤ËUEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè1Àá¤Ç¥â¥Ê¥³¤ÈÂÐÀï¤·¡¢1-2¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¤¬11Ê¬¤Ë¥â¥Ê¥³¤ÎÆîÌîÂó¼Â¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¸å¤ËÆ±Áª¼ê¤ò¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ÇÅÝ¤·¤ÆÂà¾ì½èÊ¬¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï80Ê¬°Ê¾å¤â¤Î»þ´Ö¤ò°ì¿Í¾¯¤Ê¤¤¾õ¶·¤ÇÀï¤¦¤È¤¤¤¦¶ì¤·¤¤Å¸³«¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÂà¾ì¤·¤¿¥¬¥ë¥·¥¢¤è¤ê¤â¡¢ÆîÌî¤¬¥Ñ¥¹¤òÍ½Â¬¤·¤Æ´ó¤»¤ÆÍè¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¥¬¥ë¥·¥¢¤Ë¥Ñ¥¹¤ò¤·¤¿¥Þ¥ë¥¯¡¦¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥Æ¥¢¡¦¥·¥å¥Æ¡¼¥²¥ó¤òÀïÈÈ¤È¸«¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Æ¥¢¡¦¥·¥å¥Æ¡¼¥²¥ó¤Ï³³¤Ã¤×¤Á¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î¥´¡¼¥ë¥¡¼¥Ñ¡¼¤Ï¡¢¥â¥Ê¥³¤È¤Î»î¹ç¤ÇºÆ¤Ó¥ê¥¹¥¯¥Õ¥¡¥¯¥¿¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Èà¤Î¥Ñ¥¹À®¸ùÎ¨¤Ï70¡ó°Ê²¼¤Ç¡¢¥â¥Ê¥³Àï¤Ç¤ÎÀèÈ¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤³¤ì¤è¤ê¤â°¤¤¿ô»ú¤ò½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¥é¥Õ¥£¡¼¥Ë¥ã¡Ê62¡ó¡Ë¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó»æ¡ØSport¡Ù¤è¤ê¡Ë
¥Æ¥¢¡¦¥·¥å¥Æ¡¼¥²¥ó¼«¿È¤Ï»î¹ç¸å¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿ºÝ¡¢¡Ö¥¨¥ê¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥ß¥¹¤òÇ§¤á¤Æ¼Õºá¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ï¥ó¥¸¡¦¥Õ¥ê¥Ã¥¯´ÆÆÄ¤â¡Ö²æ¡¹¤Ï¡¢µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢²æ¡¹¤Ë¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤ÎÉñÂæ¤ÇÎÉ¤¤À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤é¤ì¤ë¤À¤±¤Î½½Ê¬¤Ê¶¯¤µ¤¬¤¢¤ë¤È»ä¤Ï¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤À¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»î¹ç¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤½¤ì¤é¤ò¾¡¤Ã¤Æ²æ¡¹¤ÎÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤¹¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¼¡Àï°Ê¹ß¤Ç¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤òÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¥Æ¥¢¡¦¥·¥å¥Æ¡¼¥²¥ó¤Ø¤Î¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤Ïº£¸å¤â¤·¤Ð¤é¤¯¤ÏÂ³¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£